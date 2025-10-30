Son Mühür- Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Japonya tarihinde ilk kez açılan kadın samuray okuluna kabul edilen öğrenciler arasında yer aldı. Atasoy, Muğla’nın Göcek ilçesinde gerçekleştirilen ön hazırlık eğitimine katılarak tarihi bir ilke adını yazdırdı.

Kadın samuraylar ilk kez sahneye çıkıyor

Japonya’da kurulan bu özel okul, tarihte adı geçmeyen veya gizli tutulan kadın samurayların onurlandırılması amacıyla hayata geçirildi.

Dünya tarihinde ilk kez kadın samuray tekniklerinin uygulamalı olarak öğretildiği eğitim programı, büyük ilgi gördü.

Fadik Sevin Atasoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu tarihi sürecin parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

“Japon tarihinde yer almış ama isimlerinden hiç söz edilmemiş hatta gizli tutulmuş olan kadın samurayları onurlandırıyoruz.

Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden olduk.

Dünyanın dört bir ucundan seçilen kadın samuray adaylarıyla günlerdir gece gündüz çalışıyor, öğreniyoruz. Gerçek gücün birlikten doğduğunu yeniden hatırlamak ve hatırlatmak niyetiyle biriz ve bir aradayız. Tarih yazıyoruz.”

“Böyle bir okul olduğunu duyunca başvurdum”

Atasoy, samuray okuluna kabul sürecini de takipçileriyle paylaştı. “Böyle bir okul olduğunu duyunca araştırıp başvuruda bulundum. Girdiğim mülakat sonrasında okula kabul edildim.”

Hazırlık süreci Göcek’te başladı

Japonya’daki eğitim öncesinde Muğla Göcek’te gerçekleştirilen hazırlık kampı beş gün sürdü. Katılımcılar burada fiziksel dayanıklılık, meditasyon, kılıç teknikleri ve disiplin odaklı çalışmalar yaptı. Atasoy, sürecin kendisi için hem bedensel hem de ruhsal bir deneyim olduğunu belirtti.

“Eğitim ömür boyu sürecek bir yolculuk”

Daha önce 4 yıllık eskrim eğitimi, Muay-Thai deneyimi ve sertifikalı yoga ile meditasyon eğitmenliği bulunan Atasoy, bu alanlardaki birikiminin kabul sürecinde etkili olduğunu söyledi.

“Eğitim ömür boyu devam edecek bir süreç. İngilizce bilmek de şart. Japonya’daki Samurai Adası Tsushima’daki okula kabul edildim. Eğitime orada devam edeceğim.”