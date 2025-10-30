Son Mühür- “Çalıkuşu” dizisinin setinde tanışan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Ünlü çift, 2017 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Çiftin 2019’da Karan ve 2023’te Kerem adını verdikleri iki oğulları dünyaya geldi.

Sosyal medyada parlayan kariyer

Evcen, annelik süreci sonrasında ekranlardan uzak dursa da, sosyal medya platformlarında aktif olarak yer alıyor. Paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ünlü isim, dijital dünyadaki etkisini markalarla yaptığı anlaşmalara da yansıtıyor.

Lüks markayla dev anlaşma

Son olarak İsviçre merkezli prestijli bir saat ve mücevher markasıyla iş birliği yapan Evcen’in bu anlaşmadan 800 bin dolar, yani yaklaşık 28 milyon TL kazandığı iddia edildi.