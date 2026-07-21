Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de sıcakların bastırmasıyla birlikte dere yataklarında baş gösteren koku riskine karşı İZSU ekipleri sahaya indi. Meles ve Arap derelerindeki dip temizliğini tamamlayan idare, rotayı Körfez’i besleyen en kritik hatlardan biri olan Manda Çayı’na çevirdi. Çalışmalar durmaksızın devam ediyor.

Manda Çayı’nda 3 haftalık yoğun vardiya

Manda Çayı’ndaki operasyon 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor. Bölgede 42 personelden oluşan kemik ekip, 12 iş makinesi ve 15 kamyonla aralıksız görev yapıyor. Dere yatağının tabanına yıllardır çöken ağır dip çamuru, plastik atıklar ve sürüklenen malzemeler kepçelerle kazınıp kamyonlarla alan dışına taşınıyor.

Yaklaşık üç hafta içinde Manda Çayı’ndaki temizliğin bitirilmesi hedefleniyor. Ekipler buradaki mesai sonlanır sonlanmaz hiç zaman kaybetmeden Bornova Çayı, Bostanlı Deresi ve Peynircioğlu Deresi’ne geçerek benzer bir çalışmayı oralarda da başlatacak.

İki buçuk yılda 727 bin ton balçık çıkarıldı

Kentin farklı noktalarındaki dere yataklarından çıkan atık miktarı durumun boyutunu gözler önüne seriyor. İZSU ekipleri 2024 yılında derelerden 228 bin ton malzeme topladı. 2025 yılına gelindiğinde bu miktar 418 bin tona ulaştı. 2026 yılının ilk altı ayında ise dere yataklarından kazınan pislik 81 bin 587 tonu buldu.

Böylece son iki buçuk yılın toplamında İzmir derelerinden tam 727 bin 587 ton çamur ve evsel atık tahliye edilmiş oldu. Bu temizlik sayesinde derelerin su taşıma kapasitesi artırılırken, olası taşkınların da önüne geçildi.

Koku da bitecek taşkın riski de

Dere tabanındaki balçığın temizlenmesi, suyun akış debisini doğrudan hızlandırıyor. İZSU bu adımla iki temel sorunu aynı anda çözmeyi amaçlıyor. Bir yandan yaz aylarında çevre mahalleleri rahatsız eden ağır kokunun önüne geçilirken, diğer yandan dereler vasıtasıyla İzmir Körfezi’ne taşınan kirlilik yükü doğrudan kaynağında kesilmiş oluyor. Ekiplerin dere temizliği maratonu yıl boyunca kentin farklı noktalarında sürecek.