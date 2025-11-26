Aydın’da beklenen yağışların gecikmesi, kent genelindeki barajlardaki su seviyelerini kritik düzeye çekti. Kentin içme suyunun büyük kısmını sağlayan İkizdere Barajı’nın doluluk oranı Kasım itibarıyla yüzde 12’ye geriledi.

DSİ verileri endişe veriyor

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre 14 Ekim 2025 itibarıyla barajlardaki doluluk oranları şöyleydi:

Kemer Barajı: %7

Çine Adnan Menderes Barajı: %5

Gökbel Barajı: %33

İkizdere Barajı: %13

Topçam Barajı: %19

Karpuzlu-Yaylakavak Barajı: %6

Karacasu Dandalaz Barajı: %27

Adıgüzel Barajı: %9

Kasım ayında yağışların gerçekleşmemesi, özellikle içme suyu temini açısından bölgedeki kaygıları artırdı. İkizdere Barajı’ndaki su seviyesinin, yağış mevsimine rağmen yüzde 12’ye düşmesi dikkat çekti.

Mahalle sakinleri içme suyu endişesi yaşıyor

Aydın’ın İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi sakinleri, sulama yerine artık içme suyu teminini öncelikli endişeleri olarak gösteriyor. Mahalle Muhtarı Bahattin Özgün, kuraklık nedeniyle yaz aylarında ağaçların sulanamadığını belirterek, “Geçen yıl ekim ayı yağışlı geçti, bu yıl da yeterli olmadı. Bölgemizde yaşayan canlılar ve vatandaşlar, yağış eksikliğinden olumsuz etkilendi. Barajdaki su seviyesinin düşmesi Aydın genelinde ciddi bir sorun. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde yağışlar gelir ve bu kuraklığı güvenli bir şekilde atlatırız” dedi.

Vatandaşlar uyarıyor: İçme suyu öncelikli

Dereağzı Mahallesi sakinlerinden Dursun Ali Uysal da, “Şu ana kadar beklediğimiz düzeyde yağış alamadık. Barajdaki su miktarı oldukça düşük. Artık sulama değil, içme suyu bizim için öncelik. Kuraklık devam ederse ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Önümüzdeki aylarda yağışların artmasını ve barajların dolmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.