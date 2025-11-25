Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla suçlulara geçit vermezken, suç oranlarında önemli bir azalma sağladı. Kent genelindeki güvenlik çalışmalarında, pek çok faili meçhul suç aydınlatıldı ve suçlular adalet önüne çıkarıldı.

Hırsızlık olayları aydınlatıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı operasyonlarla 25 ayrı hırsızlık olayını çözüme kavuşturdu. Olaylara karışan suçlular tespit edilerek yakalandı ve yasal işlem başlatıldı. Bu sayede halkın güvenliği artırıldı.

Yasaklı madde ve silah ele geçirildi

Yapılan operasyonlarda, yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildi. Ayrıca, 6 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 50 fişekle birlikte yasaklı madde ve silah kaçakçılığına karşı önemli bir darbe vuruldu. Bu operasyonlar, suçlulara yönelik ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Siber suçlarla mücadele: 83 web sitesi erişime kapatıldı

Siber suçlarla mücadele kapsamında, yasa dışı içerik barındıran 83 internet sitesine erişim engellendi. Ayrıca, bu tür suçlara karışan 48 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu önlem, dijital suçların önüne geçilmesi adına büyük önem taşıyor.

Trafik denetimlerinde cezalar ve araç menleri

Aydın’da yapılan trafik denetimlerinde 21 bin 4 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 166 araç trafikten men edildi. Trafik kurallarına uymayan 5 bin 930 sürücüye ise cezai işlem uygulandı. Bu denetimler, güvenli trafik için sürdürülen etkin mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

43 bin sorgulama yapıldı, aranan kişiler yakalandı

Emniyet, halkın güvenliğini sağlamak için yaptığı çalışmalarda toplam 43 bin 999 kişiyi sorguladı. Aranan 119 kişi yakalanırken, 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyonlarla, şehirdeki güvenlik seviyesi artırıldı ve suçluların kaçış alanları daraltıldı.