Son Mühür - Süper Lig’in önde gelen ekiplerinden Galatasaray’ın dünyaca tanınan yıldızı Victor Osimhen, bu kez saha içindeki performansıyla değil, tarzıyla dikkat çekti. Nijeryalı futbolcunun tercih ettiği düşük bel pantolon, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya ikiye bölündü

Osimhen’in tercih ettiği kıyafet, bazı taraftarlar tarafından özgün ve cesur olarak değerlendirilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise stilini eleştirdi. Yapılan yorumlarda futbolcunun tarzının alışılmışın dışında olduğuna dikkat çekildi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Osimhen’in stili futbolseverler arasında geniş bir tartışma yarattı. Yıldız oyuncu, saha dışındaki görünümüyle de gündem olmayı başardı.



