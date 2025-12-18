Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel Brüksel'de Avrupa Sosyalist Parti Liderler Toplantısı'nda sitem dolu sözleriyle dikkati çekti.

Konuşmasında ''Parlamenterler düzeyinde konseyde çok önemli bir destek alıyoruz. Ancak iş, yürütme düzeyine geldiğinde değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri bu noktada maalesef bizimle bir dayanışma göstermeye son derece çekingen davranıyorlar. Bu da Erdoğan’ın Türkiye’deki pozisyonunu güçlendiriyor” vurgusunda bulunan Özel'in eleştirilerinden İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da nasibini aldı.

Erdoğan'la dayanışması kabul edilemez...



İngiliz İşçi Partisi lideri Starmer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dayanışması kabul edilemez diyen Özgür Özel, açılış konuşması sonrası kendisiyle görüşmeden salondan ayrılan Antoni Costa'ya da sitem dolu sözlerle yüklendi.

Özgür Özel,

''Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil'' mesajı verdi.



Antonio Costa kimdir?



António Luis Santos da Costa, eski Lizbon belediye başkanı ve Sosyalist Parti'nin genel sekreteri, 26 Kasım 2015 - 2 Nisan 2024 tarihleri arasında Portekiz başbakanıydı. António Costa, Aralık 2024'ten bu yana Avrupa Konseyi Başkanı olarak görev yapıyor.

