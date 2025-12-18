Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in İBB'ye yönelik soruşturma sonrası ''İBB Borsası'' kuruldu iddiasının gündemde olduğu süreçte İzmirli iş insanı sarp Yalçınkaya'nın iddiaları gözleri bir kez daha bu konuya çevirdi.

369 istasyonu bulunan TECO Petrolleri'nin sahibi Sarp Yalçınkaya İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 8 milyon dolar karşılığında serbest bırakılacağı sözüne güvenerek verdiği paraya rağmen tahliye edilmediği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuyu yakından takip eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk Tv'de Yalçınkaya'nın iddialarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''300 milyon liralık bir vekalet ücreti olmaz.'' hatırlatmasında bulunan Emir,

''İBB dosyasındaki iftiracı Sarp Yalçınkaya’nın şirketinden 300 milyon lirayı bir kuyumcu üzerinden çıkarıp, 24 saat sonra da şirkete el koyma kararı veriyorlar.

Biz bu paranın kime ve neden gittiğini çok iyi biliyoruz. Kendisi de bunu biliyor.'' mesajı vermişti.



Emir bu kez belgesini yayınladı...



''Halk TV’de açıkladığım tuhaflığı belgesiyle kamuoyunun takdirine sunuyorum.'' diyen Emir,

''İBB kumpas davasında tuz koktu! Sarp Yalçınkaya 26 Mayıs'ta tutuklanıyor. Ne hikmetse tutukluyken, 'tahliye vaadiyle' 300 Milyon TL'yi bir kuyumcuya transfer etmesine izin veriliyor.

Bu devasa para transferi biter bitmez, hemen ertesi gün (30 Mayıs) savcılık şirketlere el koyuyor. Diğer birçok ismin mal varlığına gözaltı dahi olmadan el konulurken, burada 300 Milyon liranın çıkarılması neden beklendi?

Bu kirli transfer kime, neyin karşılığı yapıldı?

Bu skandalın peşini bırakmayacağız!'' vurgusunda bulundu.



Ne olmuştu?



İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan İzmirli iş insanı TECO Petrolleri sahibi Sarp Yalçınkaya, Ç.S. ve K.S. isimli kişilerin kendisine ulaşarak, 10 milyon dolar karşılığında tahliyesini sağlayacaklarını vaat ettiklerini, pazarlıkla 8 milyon dolara inen rakamı ödemesine rağmen tahliyenin gerçekleşmediğini bildiren bir dilekçeyle şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Yalçınkaya'nın bugünkü değeri 300 milyon TL'yi aşan 8 milyon dolarlık ödemeyi şahsi hesabından E.Kuyumculuk hesabına gönderdiği anlaşılmıştı.