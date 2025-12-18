Son Mühür - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ambalaj Komisyonu’nda, “Sıfır Atık” kapsamında 2026 yılında geçerli olacak ücretli poşet bedeli masaya yatırıldı. Toplantıda zincir market temsilcileri, halen 50 kuruş olan poşet ücretinin 2,5 liraya çıkarılmasını talep etti. Halk TV’nin aktardığı bilgilere göre, toplantıda paylaşılan maliyet hesapları standart plastik poşetin marketlere birim maliyetinin, boyut ve gramajına bağlı olarak 50 ile 75 kuruş arasında değiştiğini gösterdi. Bu nedenle mevcut uygulamada poşetlerin bazı durumlarda maliyetine eşit ya da maliyetin altında tüketiciye sunulduğu dile getirildi.

50 kuruşluk poşet 2,5 lira olsun

Toplantının ardından market temsilcilerinin, artan maliyetler ve operasyonel giderleri gerekçe göstererek 2,5 liralık poşet tarifesi talebini Bakanlığa resmi yazıyla ilettiği bildirildi. Bu talep, mevcut fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 400’lük bir artış anlamına geliyor. Ancak Bakanlık kaynakları, enflasyonla mücadele ve vatandaşın alım gücü gerekçeleriyle 2,5 liralık ücretin makul bulunmadığını ifade etti. Kulislerde ise 50 kuruş olan mevcut fiyatın, yeniden değerleme oranı seviyesinde daha sınırlı bir artışla güncellenmesi seçeneğinin değerlendirildiği konuşuluyor. Bakanlığın, marketlerin talepleri ve ekonomik verileri dikkate alarak bir “etki analizi” hazırlayacağı, nihai önerinin Bakan Murat Kurum’a sunulacağı ve 2026 yılı poşet ücretine ilişkin son kararın bu sürecin ardından verileceği belirtildi.