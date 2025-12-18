Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, yataklı tedavi hizmeti sunan tüm sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrol komitesi kurulması zorunlu oldu. Yönetmelik, bu komitelerin oluşumu, görev alanları, yetkileri ve çalışma esaslarını ayrıntılı şekilde düzenliyor.

Komite kararları bağlayıcı olacak

Yeni düzenlemeye göre enfeksiyon kontrol komiteleri, hastanelerde enfeksiyon önleme ve kontrolüne ilişkin en üst karar organı olarak görev yapacak. Komitelerin aldığı kararlar bağlayıcı nitelik taşıyacak; hastane yönetimleri ise bu kararların uygulanmasından doğrudan sorumlu olacak.

Farklı birimlerden temsilciler yer alacak

Enfeksiyon kontrol komitesi; enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, yoğun bakım temsilcileri, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı sorumlusu, enfeksiyon kontrol hemşiresi ve hastane yönetimi temsilcilerinden oluşacak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanının bulunmadığı kurumlarda ise, aynı il sınırları içindeki başka bir yataklı tedavi kurumundan enfeksiyon kontrol hekimi desteği alınabilecek.

Eğitim, denetim ve standartların güncellenmesi görevleri arasında

Komite, bilimsel ilkeler doğrultusunda enfeksiyon kontrol programı oluşturacak ve uygulanmasını izleyecek. Ulusal ve uluslararası rehberler esas alınarak enfeksiyon önleme ve kontrol standartları belirlenecek, gerektiğinde güncellenecek. Ayrıca sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin planlanması ve uygulamaların denetlenmesi de komitenin sorumluluğunda olacak.

Sürveyans çalışmaları sürekli hale getirilecek

Yönetmelik kapsamında komiteler, sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlara yönelik ulusal sürveyans standartları doğrultusunda izleme planları hazırlayacak. Toplanan veriler analiz edilerek öncelikli alanlar belirlenecek, hedefler oluşturulacak ve yıl sonunda bu hedeflere ulaşma düzeyini içeren faaliyet raporu hastane yönetimine sunulacak.

Antibiyotik kullanımı yakından izlenecek

Enfeksiyon kontrol komitesi, sürveyans sonuçları ve eczane kayıtlarından elde edilen antibiyotik kullanım verileri doğrultusunda antimikrobiyal yönetim politikaları geliştirecek. Antibiyotik kullanımına ilişkin analizler yapılarak değerlendirme raporları hazırlanacak ve yönetime iletilecek. Ayrıca verilerin Ulusal Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Ağı’na düzenli olarak girilmesi sağlanacak.

İzolasyon ve risk yönetimi kararları alınabilecek

Hastalar, ziyaretçiler ve sağlık çalışanları açısından enfeksiyon riski oluşturabilecek durumlar tespit edildiğinde, gerekli incelemeler yapılacak. İzolasyon önlemleri belirlenecek; ihtiyaç halinde hasta ve ziyaretçi kabulünün sınırlandırılması veya durdurulması yönünde karar alınabilecek. İnşaat ve tadilat planları da enfeksiyon riski açısından komite tarafından değerlendirilecek.

Toplantı takvimi belirlendi

Yoğun bakım ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrol komitesi yılda en az dört kez, üçer aylık periyotlarla toplanacak. Yoğun bakım ünitesi olmayan kurumlarda ise toplantı sayısı yılda en az iki olarak belirlendi. Olağanüstü durumlarda komite, başkanın çağrısı veya üyelerden birinin talebi üzerine toplanabilecek.