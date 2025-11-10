Son Mühür - Elon Musk’ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink’in, 2026 baharında 5G altyapısıyla eş zamanlı olarak Türkiye’de hizmete gireceği yönündeki iddialara bakanlık yetkililerinden yanıt geldi. CNBC-e’nin haberine göre, Bakanlık kaynakları, “Starlink konusu şu an gündemimizde yer almıyor” ifadelerini kullanarak bu iddiaları yalanladı.

Starlink iddiası

Starlink’in Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de hizmet vermeye başlamayı planladığı ve bunun için denetimli bir internet altyapısı oluşturacağı iddia edildi. Ayrıca şirketin, Türkiye’deki operasyonlarını yürütmek üzere yerli bir operatörle iş birliği yapabileceği veya yeni bir şirket kurabileceği öne sürüldü. Starlink, dünya genelinde kırsal ve uzak bölgelerde yüksek hızlı internet sağlamak için binlerce düşük yörüngeli uydu kullanıyor ve şu anda 70’in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye’de ise henüz resmi bir lisans veya faaliyet planı açıklanmayan Starlink’in olası gelecekteki adımları, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilecek.