SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Kanser tedavisinde son yıllarda çığır açan ve hastalar için en büyük umut ışığı haline gelen 'immünoterapi' yönteminde, hastaların yüzünü güldüren çok önemli bir hukuki gelişme yaşandı. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listesinde yer almadığı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanmayan hayati ilaçlar için verilen yerel mahkeme kararı, Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Yüksek yargının verdiği bu karar, amansız hastalıkla mücadele eden binlerce hasta ve yakınlarına nefes aldırdı.

Sağlık Hakkı 'Anayasal Bir Devlet Görevidir'

Anayasa’nın 60. maddesinde yer alan 'Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar' hükmü ve sosyal devlet ilkesi gereğince, sağlık hizmetlerine ulaşım bir lütuf değil, en temel insan hakkıdır. Ancak hayati öneme sahip akıllı ilaçların yüksek maliyetleri nedeniyle SGK ile hastalar yargı önünde karşı karşıya geliyordu.

Bozma Kararları Moralleri Bozmuştu

Bugüne kadar ilk derece mahkemelerinin hastalar lehine verdiği 'ilaç bedelinin ödenmesi' kararları, Yargıtay engeline takılıyordu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, geçmiş içtihatlarında üniversite hastanelerinden heyet raporu alınması şartı getirmiş, ardından çıtayı daha da yükselterek kanser hücresindeki PD-L1 seviyesinin pozitif olup olmadığından, ilacın Faz-3 ve Faz-4 çalışmalarına kadar tıp ilmini ilgilendiren ağır ispat şartları aramaya başlamıştı. Mahkemelerin iş yükünü artıran, ispat hukukunu zorlaştıran ve en önemlisi de zamanla yarışan kanser hastalarında derin bir karamsarlık yaratan bu süreç, Yargıtay'ın son kararıyla kırıldı.

Umutlar Yeniden Yeşerdi

Tıp dünyasındaki gelişmelere kayıtsız kalmayan uzman hekimlerin 'akıllı ilaç tedavisinin mevcut yöntemlere göre daha etkin ve yararlı olduğu' yönündeki raporlarını dikkate alan Yargıtay, bu kez tarihi bir adım attı. Yerel mahkemenin ilaç ödeme kararını onayan Yüksek Mahkeme, adalet bekleyen ve yaşam mücadelesi veren hastalara derin bir nefes aldırdı. Kesinleşen bu onama kararı, benzer davalar için de çok güçlü bir emsal teşkil edecek.

