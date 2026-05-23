Son Mühür- Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer), geçtiğimiz günlerde CHP'de gündeme gelen mutlak butlan hakkında bir açıklama yayımladı. Dernek, hukuka ve demokratik süreçlere duyulan güvenin zedelenmesinin yalnızca siyasi alan değil, ekonomi ve toplumsal huzuru da doğrudan etkilediğini belirtti.

Yapılan açıklamada, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan hukuki güvenliğin yalnızca siyasi yaşam açısından değil, tüketicinin ekonomik ve sosyal hakları bakımından da yaşamsal öneme sahip olduğu belirtildi. TükoDer açıklamasında, CHP ile kamuoyunda tartışılan mutlak butlan sürecinin yalnızca bir siyasi partini meselesi olmaktan çıktığına dikkat çekilerek, toplumun hukuk sitemine olan güveni etkileyerek bir konu haline dönüştüğü ifade edildi.

Dernek, demokratik toplum düzeninde siyasi partilerin işleyişine ilişkin alınacak kararların, hukukun evrensel ilkeleri, seçme seçilme hakkı, örgütlenme özgürlüğü ve toplumsal istikrar gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Açıklamada, 'mutlak butlan gibi ağır sonuçlar doğuran yorum ve kararların, toplumsal kutuplaşmayı artırma, demokratik temsil duygusunu zedeleme ve yurttaşların adalet sistemine olan güveni sarsma riski taşıdığı unutulmamalıdır' ifadelerine yer verdi.

Mücadele sadece market raflarıyla sınırlı değil

Tüketici hakları mücadelesi yalnızca market raflarındaki fiyatlarla sınırlı olmadığına vurgu yapılan açıklamada, demokrasiye, hukuka ve kurumlara olan güvenin zayıfladığı ortamlarda ekonomik istikrarın zarar gördüğü, yoksulluğun derinleştiği ve enflasyon ile belirsizliğin arttığı belirtildi.

Açıklama onunda ise şu çağrı yapıldı;

Hukukun siyasi tartışmaların aracı haline getirilmemesi, Demokratik iradenin korunması, toplumu kucaklaştıracak uygulamalardan kaçınılması, hukuki süreçlerin evrensel hukuk normları çerçevesinde yürütülmesi.