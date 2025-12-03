Son Mühür- 26 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, altı katlı bir apartmanın en üst katındaki dairesinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümü hala netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in Instagram üzerinden yaptığı yeni paylaşımda kullandığı ifadeler çok konuşuldu.

Paylaşımın muhatabının kim olduğu anlaşılmamakla birlikte, mesajda yer alan sert ifadeler sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.

Mesajlar gündemdeki yerini koruyor

Gülter daha önce savcılık ifadesinde, kamuoyuna yansıyan ve annesinin ölmesini istediğine dair olduğu iddia edilen mesajların kendisi tarafından yazıldığını kabul etmiş, ancak bunların anne-kız arasında yaşanan tartışma dönemlerine ait olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetmişti. Bu süreç hala tartışılırken, Gülter'in yeni paylaşımı soru işaretlerini artırdı.

“Yakında vizyonda”

Tuğyan Ülkem Gülter’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Tanıklarının bir tanesi hariç hepsi sabıkalı, hepsi senin kontrolünde (menfaatler…). Devran dönerse ‘Bizi yönlendirdi’ derlerse, al sana yargıyı etkilemekten organize suç şebekesi… Demedi deme. Başkent Hukuk Bürosu bazen 22 kişi, bazen 20 kişiler; ‘Davalarınıza bedava bakacak’ diyorsun. Saadete gel: Sadece il dışı olmak üzere farklı büro adresleri olan üç avukat; kalan 19 avukat nerede? Atma be Recep, din kardeşiyiz. Uykuların kaçsın, turpun büyüğü heybed… Yakında vizyonda.”