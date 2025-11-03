Son Mühür- Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sahne aldığı konserinde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Konserin ilerleyen dakikalarında yüzüne lazer tutulduğunu fark eden Bastık, sahnede tepkisini dile getirdi.

“O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum, bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum” diyerek seyirciyi uyardı.

“Ben kedi değilim”

Sanatçı, sözlerine sert bir şekilde devam ederek “Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın. Bu bir sevgi göstergesi değil” dedi.

Sözleri sonrası salondaki seyircilerden büyük alkış aldı. Zeynep Bastık, “Yanlış mıyım?” diye sorduğunda ise hayranları hep bir ağızdan “Hayır” diye karşılık verdi. Bastık, “Halk yanımda, çok teşekkürler” diyerek olayı tatlıya bağladı.

Geçmiş ilişkileriyle de gündem olmuştu

2022 yılında reklamcı Tolga Akış ile olan evliliğini noktalayan Bastık, daha sonra işletmeci Ali Can Ayyıldız ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.

Ayrılığın ardından “İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta. Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok” açıklamasını yapmıştı.

Yeni aşkı Serkay Tütüncü ile mutlu

Zeynep Bastık, Mayıs 2024’te oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ünlü çiftin birlikteliği devam ederken, Bastık son dönemde hem özel hayatı hem de sahne performanslarıyla magazin gündeminden düşmüyor.