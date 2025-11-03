Son Mühür/Osman Günden- Başarılı komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz temmuz ayında 53. yaş gününde sevgilisi Dilara Alemdar ile ilk kez fotoğraf paylaşarak ilişkisini kamuoyuna duyurmuştu. Ünlü isim, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Alemdar ile bir yıldır aşk yaşıyor.

Deniz tutkunları birlikte dalış yaptı

Deniz sevgisiyle bilinen Ata Demirer, hafta sonunu sevgilisiyle birlikte Bozcaada’da geçirdi. Gün boyunca adayı gezen çift, daha sonra birlikte dalış yaparak denizin keyfini çıkardı.

“Denize doğru” paylaşımı

Demirer, dalış öncesi çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından “Denize doğru” notuyla paylaştı. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

1 yıllık mutlu birliktelik

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Ata Demirer ve Dilara Alemdar’ın ilişkilerinin son derece uyumlu ilerlediği öğrenildi. Çiftin, Bozcaada’da geçirdiği romantik anlar sosyal medyada gündem oldu.