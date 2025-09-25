Son Mühür - Yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıklarının düşeceği ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Montlarınızı çıkarın" diyerek uyarıda bulunurken, özellikle cuma ve pazartesi günlerine dikkat çekti.

"Cumadan itibaren...''

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu güncelledi. Yeni rapora göre, önümüzdeki günlerde bazı illerde sağanak yağışlar etkili olacak ve sıcaklıklar düşecek. İstanbul'da ise iki gün sürecek yağmur bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, havaların soğuyacağı tarihi açıklayarak, "Montlarınızı çıkartın" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazartesi İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C. 29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti." 25 Eylül 2025 Hava durumu MARMARA BURSA 13°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 18°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı KIRKLARELİ 13°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı EGE A.KARAHİSAR 12°C, 28°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ 19°C, 33°C Az bulutlu ve açık İZMİR 17°C, 30°C Az bulutlu ve açık MANİSA 18°C, 31°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ ADANA 20°C, 35°C Az bulutlu ve açık ANTALYA 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık BURDUR 13°C, 31°C Az bulutlu ve açık HATAY 20°C, 31°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU ANKARA 11°C, 28°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI 9°C, 30°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR 11°C, 26°C Az bulutlu ve açık KONYA 13°C, 28°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ BOLU 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK 17°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ ARTVİN 12°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı RİZE 17°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı SAMSUN 15°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON 18°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 6°C, 24°C Az bulutlu ve açık KARS 4°C, 22°C Az bulutlu ve açık MALATYA 11°C, 29°C Az bulutlu ve açık VAN 7°C, 23°C Az bulutlu ve açık