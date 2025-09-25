Son Mühür - Yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıklarının düşeceği ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Montlarınızı çıkarın" diyerek uyarıda bulunurken, özellikle cuma ve pazartesi günlerine dikkat çekti.

"Cumadan itibaren...''

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu güncelledi. Yeni rapora göre, önümüzdeki günlerde bazı illerde sağanak yağışlar etkili olacak ve sıcaklıklar düşecek. İstanbul'da ise iki gün sürecek yağmur bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, havaların soğuyacağı tarihi açıklayarak, "Montlarınızı çıkartın" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazartesi İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C. 29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti."

25 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 9°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ARTVİN 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

