Son Mühür - Yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıklarının düşeceği ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Montlarınızı çıkarın" diyerek uyarıda bulunurken, özellikle cuma ve pazartesi günlerine dikkat çekti.
"Cumadan itibaren...''
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu güncelledi. Yeni rapora göre, önümüzdeki günlerde bazı illerde sağanak yağışlar etkili olacak ve sıcaklıklar düşecek. İstanbul'da ise iki gün sürecek yağmur bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, havaların soğuyacağı tarihi açıklayarak, "Montlarınızı çıkartın" uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazartesi İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C. 29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti."
25 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 9°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
ARTVİN 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı
RİZE 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık