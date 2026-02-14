Son Mühür - Lodosun etkisiyle sıcaklıkların hızlı yükseldiği İstanbul’da, 15 Şubat Pazar günü hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ancak AKOM, gündüz saatlerinde hissedilecek bahar havasının akşam saatlerinde yerini 3 ila 7 kilogram arası yağış bırakacak yağmura bırakacağını bildirdi.

Yayımlanan “Dikkat” başlıklı uyarı notunda, önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek saatte 30-60 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği ve aralıklarla sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

14 Şubat Cumartesi (Bugün): Sabah saatlerindeki hafif yağmurun ardından günün 14 derece ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

15 Şubat Pazar: Haftanın en sıcak günü (19°C). Ancak akşam saatlerinde sağanak yağmur geçişleri olacak.

16 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu. Beklenen şiddetli yağış yerini "yerel yağmura" bırakırken, sıcaklık 16 derece seviyelerinde kalacak.

17-18 Şubat (Salı-Çarşamba): Haftanın en yağışlı günleri. Salı günü 5-15 kg, Çarşamba günü ise 10-20 kg arası sağanak yağmur bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek.