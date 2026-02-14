Son Mühür- Gazze'de silahlar sustu ama yaşanan trajedinin yankıları bitmiyor.

Nisan 2025’te ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un 50. yılı etkinliğinde, şirketin İsrail ile işbirliğini protesto eden İbtihal Abousaad, Microsoft AI Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman’ın konuşması sırasında sahneye yaklaşarak,

"Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sahneye kefiyesini fırlatmasının ardından güvenlik tarafından salondan çıkarılan Abousaad'ın iş akdi feshedildi.



İstanbul'dan dünyaya mesaj...



"Pozitif Değişime İlham Olmak" ilkesiyle İstanbul'da düzenlenen TRT World Citizen Awards programında, İletişimci Ödülü'ne layık görülen Abousaad, yaşadığı sürece ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Suç ortaklığına karşı sesimi yükseltmek için katkı yapma sorumluluğu hissettim"

Abousaad, yaklaşık 2 yıldır Filistin'de yaşanan soykırımı telefon ekranlarından izlediklerini ve Filistinlilerin işgale direnebilmek için ne kadar çok şeyden vazgeçmek zorunda kaldıklarına şahit olduklarını belirterek,

"Filistin'den gelen bu görüntüleri görmek bizi utandırıyor. Dürüst olmak gerekirse, bu suç ortaklığına karşı sesimi yükseltmek için kendi küçük katkımı yapmayı bir sorumluluk gibi hissettim." dedi.



Son iki yılda yaşananlar...



Protestosunu vicdani mi yoksa mesleki bir sorumluluk olarak mı gördüğüne ilişkin soruya Abousaad, "İkisi de." yanıtını verdi.

Abousaad, teknoloji sektöründe çalışanların, soykırım ve apartheid ile bağlantılı bir endüstride görev yaptıklarını vurgulayarak, çalışanların emeklerinin bu şekilde kullanılmasına izin vermemeleri gerektiğini dile getirdi.

Yaşanan son 2 yılın vicdanları uyandırdığına işaret eden Abousaad, harekete geçmelerine hem sorumluluk hem de vicdan duygusunun neden olduğunu aktardı.



Kıyaslanamayacak kadar küçük...



"İş kaybı, Filistin'deki ailenizi kaybetmekle kıyaslanamaz bile"

Eylemi sonrası işini kaybetmesine değinen Abousaad, "İş kaybı, geçim kaynağınızı, ailenizi, Filistin'deki evinizi kaybetmekle kıyaslanamaz bile. Bu yüzden iş kaybetmek ve daha sonra başka bir iş bulmak, sessizliğin, eylemsizliğin bedeliyle kıyaslanamayacak kadar küçük bir bedeldir." diye konuştu.

