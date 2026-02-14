Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14.02.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarının açıklanmasının ardından gözler atama kararlarını çevrildi. Dışişleri'nde yapılan büyükelçi ataması dikkat çekti. Büyükelçi atamaları, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleşti.

Senegal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.

Gerçekleştirilen diğer atamalar şu şekilde:

- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti daimi temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul atandı.

- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alınırken, bu suretle boşalan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ünal Eryılmaz atandı.