Yunanistan’da iktidar partisi milletvekillerinden Angelos Syrigos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede masanın başında doğrudan Trump’ın yanında oturmasına dikkat çekti.

Syrigos, yaptığı değerlendirmede, “Asıl enteresan olan şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan Trump’ın yanında oturmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile masanın başında oturdu. Sembolik olarak bu şeylerin önemi vardır. Bir mesaj verilmek istendi” ifadelerini kullandı.

Syrigos’un sözleri, Türkiye–ABD ilişkilerinde verilen diplomatik mesajların Yunan kamuoyunda da yakından takip edildiğini gösteriyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvesi yarın 18:00'de Beyaz Saray'da olacak.