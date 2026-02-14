Son Mühür- Ocak ayında kamuoyuna açıklanan 14 ayrı genel seçim anketinin ortalaması, siyaset sahnesindeki son tabloyu ortaya koydu. Farklı araştırma şirketlerinin verilerinin derlenmesiyle hazırlanan çalışmada, partiler arasındaki oy dağılımı ve sıralama dikkat çekti.

CHP ile AK Parti arasındaki fark 1 puanın altında

Ortalama sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 32,5 ile ilk sırada yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise yüzde 31,7 ile ikinci sırada konumlandı. İki parti arasındaki farkın 0,8 puan olduğu hesaplandı.

DEM Parti üçüncü sırada

Tabloda üçüncü sırada yüzde 8,4 ile DEM Parti yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 7,0 oranında ölçülürken, İYİ Parti’nin ortalaması yüzde 5,2 olarak kaydedildi.

Diğer partilerin oy oranları

Araştırma sonuçlarının ortalamasına göre Zafer Partisi yüzde 3,6; Anahtar Parti (ANP) yüzde 3,1; Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9; Saadet Partisi yüzde 1,8 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,2 oranında göründü. “Diğer” başlığı altında toplanan partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,6 olarak açıklandı.

14 şirketin verileri baz alındı

Ortalama tablo; ALF Araştırma, Ankara Creative Strategy, Areda Survey, ASAL Araştırma, DİEN Araştırma, GENAR Araştırma, Gezici Araştırma, Gündemar Araştırma, İVEM Araştırma, KONTAK Araştırma, Optimar Araştırma, Refleks Veri, SONAR Araştırma ve THEMIS Araştırma tarafından Ocak ayında yayımlanan kamuoyu yoklamalarının bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.