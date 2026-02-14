Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yönetimindeki ekonomi yönetiminin sergilediği performans seçmende beklenen güveni yaratamamış görünüyor.

Saros Araştırma'nın 15-22 Ocak tarihleri arasında 26 bölgeyi hedef alan 30 büyükşehirde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 7 bin 912 kişiyle gerçekleştirdiği ''Ocak 2026 Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması'' sonuçları belli oldu.

İktidarı üzecek tablo...



Saros Araştırma Başkanı Burhan Eptemli'nin paylaştığı sonuçlara göre, ''2026'da Türkiye ekonomisinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz'' sorusuna verilen cevaplar iktidarı üzecek bir tabloyu ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılanlardan ekonominin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı sadece yüzde 9.5'yken, daha kötü olur diyenlerin oranı yüzde 70.5'i bulduğu görülüyor.



Cumhur İttifakı seçmeni de ekonomiden umutsuz...



Araştırmanın ilginç detaylarından biri, ekonomi politikalarının mimarı AK Parti'nin her iki seçmeninden birinin ekonominin daha kötü olacağına inanması.

Cumhur İttifakı'nın küçük parçası MHP'de ekonominin daha kötü olacağını düşünenlerin oranı da yüzde 67.3 gibi yüksek bir oranda çıkması dikkat çekiyor.

Ekonomiyle ilgili umudunu kaybedenlerin oranı CHP'de yüzde 85.4, İYİ Parti'de yüzde 83, DEM Parti'de yüzde 68.6, zafer Partisi'nde yüzde 93 ve Yeniden Refah Partisi'nde yüzde 80 olduğu görülüyor.

