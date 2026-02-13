Son Mühür / Erkan Doğan - Belediye Başkanı Helil Kınay, belediyede inceleme başlatan müfettiş ve ruhsatı iptal edilen belediyeye ait akaryakıt istasyonu hakkında açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis salonu önünde belediyelerin tüm idari süreçlerinin denetime tabi olduğunu anlatan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediyeye gelen müfettiş konusunda şunları söyledi, “Bizler belediyeyiz, tüm idari süreçlerde denetime tabi kuruluşlarız. Geçen yıl meclisimizde de paylaşılan denetim komisyonunda AKP grubunun 24 maddelik bir şerhi vardı. Bununla ilgili mecliste bir yıldır açıklamaları bilgi ve belgesiyle paylaştık. Yasal mevzuat gereği söz konusu denetim komisyonu raporu için iç denetim yaptırdım. Mülkiye müfettişi geldi, bu 24 maddelik şerh ile ilgili bir inceleme yapacaklar. Zaten bilgi ve belgemiz açık, rutin bir prosedürdür. Biz de bu bilgileri kendilerine kendine sunacağız. Konu bundan ibaret. Her zaman için kamuya açığız” dedi.

Başka bir akaryakıt istasyonu dava açmış

Mahkeme kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi encümeni tarafından ruhsatı iptal edilen belediyeye ait akaryakıt istasyonu hakkında konuşan Başkan Kınay, “Akaryakıt istasyonunu Karabağlar Belediyesi olarak kendimiz işlettik. Karabağlar Belediyesine ait olan 30 yıldır benzin istasyonu olarak işletilen ancak 30 yıldır özel şahıslara kiralanmış akaryakıt istasyonunu biz belediye olarak kendimiz işlettik. Tamamen yenilleyerek, bir yeşil istasyon, bir kadın istasyonu olarak tüm ruhsatlarını alarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ve EPK’dan ve Bakanlık ile ilgili süreçleri alarak hayata geçirdik. Bu kapsamda başka bir akaryakıt istasyonu ticari karını engellediği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ruhsatın iptal edilmesine yönelik bir dava vardı. Bu kapsamda mahkemede ruhsatın iptaline karar verdi. Biz bu kapsamda itirazları yürütüyoruz. Bize ulaşmış resmi belge bilgi yok. Burası yeni açılmış bir istasyon değil. Zaten 30 yıldır işletilen bir istasyon. Sadece bizim kendimizin işlettiği, kadınlara istihdam sağladığımız, enerjimizi ürettiğimiz gurur duyduğumuz bir çalışmadır. Hukuki itirazımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizde kendi verdiği ruhsatla ilgili hukuki itirazları yürüteceğiz. Hukukun kararını bekleyeceğiz. Karabağlar halkının belediyenin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim” dedi.