Nurus, 99 yıllık tasarım tecrübesini İzmir’e taşıdı!

Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye’de yaklaşık bir asırdır ürettikleri ürünlerle mobilya sektörünün öncü isimleri arasına giren ve zamanla bir teknoloji şirketi haline dönüşen Nurus, İzmir’deki yeni mağazasını başarılı bir etkinlikle açtı.

Merkezi Ankara'da bulunan Nurus, İzmir'de Folkart Vega’da açtıkları yeni mağazalarıyla birlikte Ege’deki varlığını bir adım ileriye taşımayı amaçlayarak zamana meydan okuyan tasarım anlayışı ve yüksek mühendislik standartları ile kentin enerjisiyle buluşan bir deneyim alanı olarak konumlanmayı hedefliyor.

‘Uzmanlıklarımızı ileri taşıyoruz’

Mağazanın açılış töreninde katılımcılara seslenen Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, 99 yıllık firmanın global pazardaki başarıları ve gelecek hedefleri hakkında bilgiler verdi. Firmanın 1927 yılında kurulduğunun altını çizerek açıklamalarına başlayan Gökyay, “Önümüzdeki yıl 100 yaşına gireceğiz. 100 yaşında sanayi, teknoloji ve kreatif şirket olarak Türkiye’de doğru bir noktada olacağımızı ümit ediyoruz. Uzmanlıklarımız bir miktar daha ileriye taşımayı amaçladık. Özellikle, birçok ürün üretiyor ve çeşitli alanlardan bilgi alıyoruz; buna göre ürünlerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.

'Dikey entegrasyonumuzu tamamladık"

"Birtakım sessiz kabinler tasarladık ve son 10 yıldır bu işe çok iyi bir yatırım yaparak bu konuda en iyi birkaç firmadan biri haline geldik" sözleriyle devam eden Gökyay, "Şu anda geçtiğimiz son iki aydır Amerika’daki havalimanlarının içine bu kabinler ödeme sistemli olarak yerleştirilmeye başladı. Amerika ve İngiltere’ye yüksek bir ihracat sağlıyoruz. Ayrıca Almanya ve Dubai’de de şirketlerimiz var. Ofis koltuklarında uzmanlaştığımızı söyleyebilirim. Bunun için son 20 senedir yatırımlarımız sürüyordu ama yine son 10 yılda ciddi başarılar elde ettik. Fabrikalarımızın tamamında enerjimizi güneşten alıyoruz. Bildiğim kadarıyla dikey entegrasyonunu en çok tamamlamış firmayız. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlara ulaştırmaya gayret ederken online üzerinde fiyat deklare etmeye de başladık. Son bir senedir de çocuk sandalyeleri konusuna önem veriyoruz. Çabalıyız, inşallah bu çabayı sizlerle birlikte paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Yerinde deneyime olanak sağlıyor

Ofis koltuklarından sessiz kabinlere, çocuk mobilyasından kişiselleştirilebilir ürünlere kadar geniş ürün gamının yanı sıra sadece bir mağaza olmanın ötesinde, bünyelerinde yarattıkları çeşitli sosyalleşme alanlarıyla birlikte kullanıcıya farklı ve kaliteli bir deneyim alanı oluşturan Nurus, güçlü Ar-Ge alt yapısı, ileri teknolojisi ve bilinçli malzeme seçimini yerinde yaşamınıza olanak da sağlamayı amaçlıyor.