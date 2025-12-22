Karşıyaka’da 76 Bin Talep Çözüme Kavuştu

Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Katılımcı yönetim anlayışıyla hizmet süreçlerini güçlendiren Karşıyaka Belediyesi, 2025 yılı boyunca vatandaşlardan gelen başvuruları etkin bir koordinasyonla çözüme ulaştırdı. Çağrı merkezi, WhatsApp hattı ve sosyal medya üzerinden iletilen şikâyet, öneri ve talepler, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki ÇÖZMER sistemi üzerinden kayıt altına alındı.

Talepler anlık olarak yönlendirildi

ÇÖZMER üzerinden alınan her bir başvuru, ilgili müdürlüklere anlık olarak iletildi. Temizlik, çöp toplama, park-bahçeler, ulaşım ve ilaçlama gibi farklı alanlardaki talepler, belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Başvuru sahiplerine ise süreç ve sonuç hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başkan Ünsal: “Halkın talepleri önceliğimiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaş taleplerini önceleyen bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurguladı.

Ünsal, Karşıyaka’nın dört bir yanından gelen başvuruların tek merkezden takip edildiğini belirterek, birimler arası güçlü koordinasyon sayesinde hızlı ve etkili çözümler üretildiğini ifade etti. ÇÖZMER sistemiyle tüm sürecin anlık olarak izlendiğini kaydeden Ünsal, temel hedeflerinin vatandaş taleplerini eksiksiz karşılamak ve kent yaşamındaki sorunları en aza indirmek olduğunu dile getirdi.

Hızlı iletişim, etkin çözüm

Karşıyaka Belediyesi, ÇÖZMER aracılığıyla vatandaşla belediye arasındaki iletişimi güçlendirerek, hızlı geri dönüş ve etkin çözüm anlayışını kurumsal bir yapıya kavuşturdu. Belediyeden yapılan değerlendirmede, sistemin daha yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda geliştirilmeye devam edeceği belirtildi.