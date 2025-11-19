İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı tavuk kümesinde yakalandı.

Ekipler firarinin izini sürdü

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüyordu. Bu kapsamda 31 yaşındaki F.D.’nin ilçede bulunduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Tavuk kümesine saklandı ama kaçamadı

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisler, evde yaptıkları aramada firarinin bahçedeki tavuk kümesine saklandığını belirledi. Kümesin içerisine gizlenen F.D., ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Yapılan kontrollerde F.D.’nin toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor

Polis ekiplerinin firari hükümlülere yönelik çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdüğü belirtildi.