Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk yarısını istediği noktada tamamlayamadı. İzmir temsilcisi, devre arası öncesinde oynadığı son üç karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak formsuz bir görüntüyle ilk devreyi kapattı.

Sezona güçlü başladı, tempo düştü

Sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Aliağa FK, ilk 10 haftada aldığı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle zirve yarışının iddialı ekiplerinden biri oldu. Sarı-siyahlılar, bu süreçte sergilediği etkili oyunla üst sıralarda yer almayı başardı.

Ancak ilerleyen haftalarda yaşanan puan kayıpları, Aliağa FK’nın ivme kaybetmesine neden oldu. Üst üste gelen olumsuz sonuçlar, İzmir ekibini zirve hattından uzaklaştırarak play-off mücadelesine yöneltti.

Devre arasına 4. sırada girildi

Ligde ilk yarının tamamlanmasının ardından Aliağa FK, puan tablosunda 4. sırada yer aldı. Play-off hattında bulunan sarı-siyahlılar, özellikle devre arası öncesindeki son üç maçta yaşadığı puan kayıpları nedeniyle moral kaybı yaşadı.

İç sahada yenilmez, deplasmanda zorlanan Aliağa FK

Aliağa FK’nın sezonun ilk yarısındaki performansı, iç saha ve deplasman maçları arasındaki büyük farkla dikkat çekti. Sarı-siyahlı ekip, evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. İç sahada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aliağa FK, taraftarı önünde güçlü bir performans ortaya koydu.

Deplasman karnesi alarm verdi

İzmir temsilcisi, deplasman maçlarında ise aynı başarıyı yakalayamadı. Dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet elde eden Aliağa FK, bu maçlarda 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Deplasman performansındaki bu düşüş, takımın zirve yarışından kopmasında belirleyici faktörlerden biri oldu.

İkinci yarı öncesi kritik süreç

Devre arasıyla birlikte toparlanmayı hedefleyen Aliağa FK, özellikle deplasman performansını yukarı çekerek yeniden üst sıraları zorlamayı amaçlıyor. Teknik heyetin, ikinci yarı öncesinde oyun istikrarını sağlamak adına kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.