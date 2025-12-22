İzmir Radikal Okulları, lise düzeyinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparak “Psikoloji Zirvesi”ni gerçekleştirdi. İzmir genelinde 30’dan fazla okuldan yüzlerce öğrencinin katıldığı etkinlikte, alanında uzman isimler gençlerin psikolojik dayanıklılığı, motivasyonu ve kendini tanıma süreçlerine ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen zirve akademik buluşmaya dönüştü

Gençlerin psikolojik iyi oluşlarını desteklemek ve kariyer yolculuklarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen zirve, İzmir’de geniş katılımla yapıldı. Etkinliğin açılışı; Radikal Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sevi Şeneken, Rehberlik Koordinatörü İbrahim Mavi, AR-GE Koordinatörü Şule Baş ve Konak Okul Müdürü Mutlu Kara’nın katılımıyla gerçekleşti. Gün boyu süren program, öğrenciler için akademik ve kişisel gelişim odaklı bir buluşmaya dönüştü.

Uzmanlardan psikolojik sağlamlık ve motivasyon vurgusu

Zirvede alanında tanınmış uzmanlar öğrencilerle bir araya geldi. Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, “Psikolojik Sağlamlık ve Duygu Yönetimi” başlıklı sunumunda gençlerin stresle baş etme becerilerine odaklandı. Uzm. Psikolojik Danışman Ferhan Bıçakçılar ise “Gençlerde Motivasyon” konusunu ele alarak sınav süreci ve hedef belirleme üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sistematik düşünce hatalarından değerler eğitimine

Etkinlik kapsamında Uzm. Psikolog Selen Uludağ ve Klinik Psikolog Eren Sadi de söz alarak, sistematik düşünce hataları, bireysel farkındalık ve değerler eğitimi gibi başlıklarda öğrencilere kapsamlı bilgiler aktardı. Oturumlar, gençlerin hem akademik hem de sosyal yaşamlarına ışık tutacak içeriklerle zenginleştirildi.

Organizasyonun mimarı genç girişimci öğrenciler oldu

Psikoloji Zirvesi’nin dikkat çeken yönlerinden biri, organizasyonun “Genç Girişimci” öğrenciler tarafından planlanıp yürütülmesi oldu. Radikal Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sevi Şeneken, hedeflerinin değerlerinden ödün vermeden ilerleyen, mutlu ve üretken bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

30’dan fazla okuldan yaklaşık 300 öğrenci katıldı

Etkinliğin kapsamına ilişkin bilgi veren Rehberlik ve AR-GE Koordinatörü Şule Baş, İzmir’de lise düzeyinde gerçekleştirilen en büyük zirvelerden birine imza attıklarını belirterek, “30’dan fazla okuldan yaklaşık 300 öğrenciyi ağırlıyoruz. Sınav öncesi dönemde gençlerimize hem akademik hem de sosyal anlamda güçlü bir rehberlik sunmayı amaçladık” dedi.

“Lise yılları kendini tanımanın en kritik dönemi”

Radikal Okulları Rehber Öğretmeni Beste Çevik ise lise döneminin üniversite tercihinden önce kendini tanıma açısından kritik bir eşik olduğuna dikkat çekerek, “Gençlerimizin uzmanlarla birebir temas kurmasını ve psikoloji alanını yerinde deneyimlemesini istedik. 32 devlet lisesinin bu organizasyona destek vermesi bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

Teori ve uygulama bir araya geldi

Zirve kapsamında düzenlenen sanat terapisi, ahşap boyama çalışmaları ve sosyal psikoloji deneyleri sayesinde öğrenciler, teorik bilgileri uygulamalı etkinliklerle pekiştirme imkânı buldu. Etkinlik, gençlerin hem zihinsel hem de duygusal gelişimine katkı sunan bütüncül bir deneyim olarak tamamlandı.