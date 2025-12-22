Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Buca Belediyesi, üzüm ve buğdayın ardından bu kez kendi arazilerinde yetiştirdiği mevsim sebzelerini vatandaşlarla buluşturdu. Belediyeye ait Belenbaşı Mahallesi’ndeki tarım arazisinde karnabahar, brokoli, beyaz lahana ve kırmızı lahana üretimi gerçekleştirildi. Hasadı yapılan ürünler, Buca Belediyesi Kent Lokantalarına ulaştırılarak hazırlanan menülerde yer aldı.

Üretimden sofraya belediye imzası

Buca Belediyesi, daha önce kendi bağlarında yetiştirdiği üzümleri Kent Lokantalarında sunmuş, buğday hasadı sonrası elde edilen unları ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmıştı. Son uygulamayla birlikte belediyenin üretimden tüketime uzanan tarımsal destek modeli genişletildi.

Başkan Duman: “Bu bir dayanışma hareketi”

Tarımı, dayanışmanın ve birlikte üretmenin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade eden Başkan Görkem Duman, Buca’nın güçlü tarım kültürünü yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Duman, belediyenin kendi topraklarında yetiştirilen sağlıklı ürünleri Kent Lokantaları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırdığını kaydederek, bu yaklaşımın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma modeli olduğunu vurguladı. İlçeyi yeniden tarımın merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.