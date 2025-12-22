Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de ekonomik kriz ve yükselen kira fiyatları, emeklilerin yaşam koşullarını ciddi şekilde etkiliyor. Çağdaş Emekliler Derneği (ÇEKAD) Başkanı Emel Denizaslanı, emeklilerin içinde bulunduğu durumun artık “insani kriz” boyutuna ulaştığını belirtti.

Tarihi semtlerde pansiyonlar “daimi ev” oldu

Basmane ve kentin eski semtlerindeki uygun fiyatlı oteller, artık turistlerin değil, maaşıyla ev kiralayamayan emeklilerin kalıcı konaklama alanı haline geldi. Geceliği 200 TL olan bu pansiyonlarda yaşamını sürdürmeye çalışan emekliler, açlık sınırının altında kalan maaşlarıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Denizaslanı, “Bu tablo, ömrünü bu ülkeye hizmet ederek geçirmiş emekliler için utanç verici” diyerek, özellikle ortak banyolu ve tuvaletli odalarda yaşayan emeklilerin durumuna dikkat çekti.

“En düşük emekli maaşı 40 bin lira olmalı”

Denizaslanı, yaklaşan yılbaşı zam dönemine ilişkin hükümete çağrıda bulunarak, emekli maaşlarının artırılmasının şart olduğunu ifade etti. “Geceliği 200 lira olan odalarda yaşam mücadelesi veren emekliler, üç kuruş maaşlarını oda kirasına verdikten sonra karınlarını doyurabilmek için yardım arıyor. En düşük emekli maaşı Ocak ayında net 40 bin lira olmalıdır” dedi.

Barınma sorunu insanlık onuruna aykırı

Emeklilerin en kötü evlerin bile 15-20 bin TL’den başladığı İzmir’de barınma sorunu yaşadığını belirten Denizaslanı, şunları söyledi:

“12 bin 500 lira maaş alan bir emekli nasıl ev tutabilir? İnsanlarımız, huzur bulması gereken yaşlılık döneminde, rutubetli ve dar odalarda, ortak tuvalet sırası bekleyerek yaşamaya çalışıyor.”

Gıda krizi emeklilerin üzerinde artıyor

Sadece barınmanın değil, temel gıda ve ihtiyaçların da lüks haline geldiğine dikkat çeken Denizaslanı, emekli maaşlarının artan hayat pahalılığı karşısında sembolik hale geldiğini ifade etti:

“Pazarda ve markette fiyatlar astronomik. Emekli artık eti unuttu, süt bile alamıyor. Açlık sınırı 30 bin, yoksulluk sınırı 70 bin lirayı geçti. 40 bin liranın altındaki her maaş, emekliyi hayatta tutmakta yetersiz kalıyor.”

Yetkililere çağrı

Denizaslanı, hükümete seslenerek yüzdelik zamların artık emeklilerin sorununu çözmeye yetmediğini vurguladı:

“Emekliler artık sadece nefes almak için mücadele ediyor. Otel köşelerinde yaşamaya çalışan yaşlıların vebali yetkililerin üzerindedir. En düşük emekli maaşı Ocak ayında net 40 bin lira olmalı. Bu, lütuf değil, anayasal bir haktır.”