Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada devre arasında takıma önemli takviyeler yapılacağını belirtmişti. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin sonunda Ademola Lookman’ı kadrosuna katmayı hedeflemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ancak, Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi için tecrübeli oyuncu Ademola Lookman’a yeniden yöneldiği iddiaları gündeme geldi. İtalya basını, Galatasaray’ın bu konuda çalışmalarına başladığını duyurdu.

İtalya’dan çarpıcı iddia: Osimhen, Lookman’ı Galatasaray’a ikna etmeye çalışıyor

İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre, Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Ademola Lookman için, Victor Osimhen'in devreye girdiği iddia ediliyor. Haberde, Osimhen’in vatandaşı olan Lookman’ı Galatasaray’a transfer olması konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. İki oyuncunun transferin gerçekleşeceğine inandıkları ifade edilirken, bu gelişme Galatasaray camiasında heyecan yaratmış durumda.

Atalanta'nın yüksek bonservis beklentisi Galatasaray’ın yolu için engel olabilir

Ancak Ademola Lookman’ın transferi için bir engel de bulunuyor: İtalyan kulübü Atalanta, kadrosunu yeniden yapılandırabilmek için Lookman’ın satışından 50 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Bu yüksek bonservis bedeli, Galatasaray için bir engel teşkil edebilir. 2027 yılına kadar Atalanta ile sözleşmesi devam eden Ademola Lookman için Galatasaray’ın nasıl bir adım atacağı merak konusu. Sarı-kırmızılıların bu transferde nasıl bir strateji izleyeceği, kulüp yöneticilerinin alacağı kararlarla şekillenecek.

Galatasaray'ın Ademola Lookman ile anlaşmaya varıp varmayacağı merakla bekleniyor

Galatasaray için Lookman’ın transferi, devre arası transfer dönemi için en önemli konulardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak Atalanta’nın 50 milyon euro bonservis beklentisi, bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.