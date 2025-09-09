Son Mühür - Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor. Daha önce İkinci Bahar, Asmalı Konak ve Paramparça gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Yeşilçay, son olarak Veda Mektubu dizisinde izleyiciyle buluşmuştu. Dizinin final yapmasının ardından, hangi projede yer alacağı merak edilen oyuncunun yeni adresi belli oldu.

İşte yeni adresi

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Nurgül Yeşilçay, Ay Yapım’ın 2026 projelerinden biri olan "Ömür Usta" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Oyuncunun projeyle imza aşamasında olduğu öğrenildi. Dizide Yeşilçay, 15 yaşında evlendirildikten sonra kayıplara karışan eşinin yokluğunda üç çocuğu, bir torunu ve kayınvalidesiyle ilgilenmek zorunda kalan güçlü bir kadını canlandıracak. Geçimini boyacılık ve tamircilik yaparak sağlayan bu karakter, izleyiciye farklı bir yaşam hikayesi sunacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken, senaryosunu ise Çağla Kızılelma yazıyor.