Murat Dalkılıç'ın güzel oyuncu ile aşkı belgelendi!

Son Mühür- Özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Murat Dalkılıç, 2017 yılında oyuncu Merve Boluğur’dan boşanmıştı. Ardından Hande Erçel ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan şarkıcının bu birlikteliği 2020 yılında sona ermişti.

Dalkılıç, daha sonra oyuncu Sitare Akbaş ile yaklaşık sekiz ay süren bir beraberlik yaşamış, ardından kısa süreli olarak Çağla Boz ile adı anılmıştı. Ünlü popçu son olarak Edda Dora ile bir ilişki yürütmüş, ancak bu birliktelik de kısa süre sonra bitmişti.

Yaşadığı ilişkilerle sık sık gündeme gelen Dalkılıç, bu kez oyuncu Özgü Kaya ile el ele yakalandı. Magazin kulislerinde uzun süredir birlikte oldukları konuşulan çiftin, yaklaşık dört aydır aşk yaşadığı öğrenildi.

Yaş farkı gündem oldu

Çiftin arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. 41 yaşındaki Murat Dalkılıç ile 29 yaşındaki Özgü Kaya arasındaki 12 yaş farkı sosyal medyada gündem oldu.

Sessizliği bozmadı

Gazetecilerin ilişkiyle ilgili sorularını yanıtsız bırakan Dalkılıç, “Bir ara uzun uzun konuşuruz” diyerek mekandan ayrıldı.