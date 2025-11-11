Bu haftanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Gizem Pelit, sosyal medyada “Kış kızı” lakabıyla biliniyor. Instagram’da yüz binlerce takipçisi bulunan Gizem Pelit’in yarışmadaki performansı ve ilgi çekici yaşam öyküsü izleyicilerin merakını uyandırıyor. Aynı zamanda kişisel paylaşımları ve yaşadığı değişimlerle de takipçilerinin gündeminde yer alıyor.

Gizem Pelit’in yarışmaya katılması sonrasında yaşı, nereli olduğu, evlilik hayatı ve sosyal medya üzerindeki etkileşimleri hakkındaki sorular arttı. Katıldığı programda samimi tavırlarıyla dikkat çeken Gizem Pelit, izleyicilere hayatı hakkında çeşitli bilgiler aktarıyor.

Gizem Pelit’in Sosyal Medya Etkisi

Gizem Pelit, TikTok’ta yaklaşık 117 bin, Instagram’da ise 339 bin takipçiye sahip. “Kış kızı” adıyla paylaştığı içerikler takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Yapmış olduğu paylaşımlarla sosyal medya fenomeni olarak ön plana çıkıyor. Özellikle estetik ve yaşadığı tüp mide ameliyatı sonrası geçirdiği değişim takipçileri arasında sıkça konuşuluyor.

Gizem Pelit’in sosyal medyadaki aktifliği, yarışmaya katılmadan önce de yüksek seviyedeydi. Takipçileriyle sıkça etkileşimde bulunan Gizem, samimi ve doğal hallerini ön planda tutuyor.

Aile Hayatı ve Yaşamı

Antalya doğumlu olan Gizem Pelit, Nisan 2025’te Hasan Unutmaz ile evlendi. Evlilik sonrası İstanbul’a yerleşti. Gizem Pelit’in iki kız ve bir erkek kardeşi bulunuyor. Mesleği aşçılık olan Gizem, ev hayatı ve mutfak tecrübelerini sosyal medya üzerinden paylaşarak pek çok kişiye ulaşmayı başardı.

Yarışmaya katılmasıyıla televizyon izleyicileri ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken Gizem, ailesinden ve yaşamından detaylarla gündeme geliyor.

Gelin Evi Gizem Pelit Kimdir?

Adı: Gizem Pelit

Doğum yeri: Antalya

Yaşı: 26

Mesleği: Aşçı

Lakabı: Kış kızı

Takipçi sayısı: TikTok 117 bin, Instagram 339 bin

Eşi: Hasan Unutmaz (Nisan 2025’te evlendi)

Kardeşleri: İki kız, bir erkek

Yaşadığı şehir: İstanbul

Gizem Pelit, sosyal medya ve televizyon dünyasında renkli kişiliğiyle tanınıyor. Gelin Evi’ndeki samimi ve doğal tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor.