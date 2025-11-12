Son Mühür - Fox TV adıyla tanınan Now TV, “İstanbul Now TV” ile yaşadığı marka anlaşmazlığında önemli bir kayıp yaşadı. Kanal, süregelen hukuk mücadelesinin ardından RTÜK’ün Ocak 2025’te aldığı kararla logosunu değiştirip siyah renkli logoya geçmek zorunda kaldı.

Ancak süreç bununla da sınırlı kalmadı. Türk Patent ve Marka Kurumu, 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla Now TV’nin mevcut isim ve logo tescilini iptal etti. Bu kararın ardından kanal, mevcut adıyla yayın yapamayacak; ya yeni bir isimle yola devam edecek ya da yayın faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak. Hukuk çevreleri, kararın ardından RTÜK’ün süreci yeniden değerlendirmeye alacağını ve yayıncılık alanında emsal teşkil edecek bir gelişmenin yaşanabileceğini belirtiyor.