Son Mühür- Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden 18’inin naaşına ulaşıldığını, 2 askerin aranmasının sürdüğünü açıklanmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının enkaz bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, Türk yetkililerin de katılımıyla yapılan çalışmalarda 18 şehidimizin naaşına ulaşıldığını, 2 şehidimizin bulunması için aramaların sürdüğünü bildirmişti.

Pilot kabininde 4 şehit askerimizin naaşı bulundu

Bakan Geladze, yaptığı açıklamada uçağın pilot kabininde 4 şehit askerimizin naaşının bulunduğunu da belirtti. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Kara kutu bulundu, inceleme süreci başladı

Gürcistan basınında yer alan haberlere göre, düşen askeri kargo uçağının kara kutusuna da ulaşıldı. Uçağın kara kutusunun çözümleme sürecinin 7 ila 10 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Kara kutudan elde edilecek verilerin kazanın nedenine ışık tutması bekleniyor.

İnceleme ekiplerin ortak çalışmasıyla yürütülüyor

Olay yerindeki teknik incelemelerin Türk ve Gürcü uzman ekiplerin koordinasyonuyla yürütüldüğü, kazanın kesin sebebine dair ilk raporun önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.