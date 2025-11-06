İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması, siyaset ve medya dünyasının yakından tanıdığı isimlerin dahil olmasıyla yeni bir boyuta ulaştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine, önde gelen altı gazetecinin ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. İlk aşamada, gazeteciler Batuhan Çolak, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, haklarında başlatılan adli işlemler kapsamında polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Bu isimlerin yanı sıra, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte medya camiasının tanınmış simalarından Ruşen Çakır, Soner Yalçın ve Aslı Aydıntaşbaş hakkında da ifade alma talimatının İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne iletildiği belirtildi. Böylece, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci sayısı toplam altıya yükselmiş oldu.

Suçlamaların odağında "Yalan bilgi yayma" ve "Örgüte yardım" iddiaları

Gazetecilerin emniyete götürülme nedeni olarak, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı olarak iki temel suçlama öne sürülüyor. Bu isimlerin, 'Yalan Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlarından dolayı ifadelerinin alınacağı kaydedildi.

Mevcutlu olarak emniyete intikal ettirilen bu isimler hakkında başlatılan adli sürecin, soruşturmanın ana dosyası olan yolsuzluk iddialarıyla nasıl bir ilişki kurduğu merak konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla hareket eden Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgulama süreçlerinin, adı geçen gazetecilerin iddia edilen suç örgütüne ne şekilde destek verdiği veya soruşturma konusu olaylarla ilgili olarak hangi asılsız bilgileri yaydığı üzerine yoğunlaşması bekleniyor. Gazetecilerin emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından durumlarının netlik kazanacağı bildirildi.

İfadeye çağrılan isimler kimler?

İfadeye götürülen altı gazetecinin (Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş) hepsi, Türkiye medyasında uzun yıllardır aktif rol oynayan, farklı siyasi görüşlere sahip ve geniş bir takipçi kitlesi olan isimler olduğu biliniyor.