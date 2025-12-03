Son Mühür/ Osman Günden - İkinci el araç satışlarında noter aşamasında ek maliyet yaratması beklenen binde 2 oranındaki satış harcıyla ilgili önemli bir düzenleme sağlandı. Yetki belgesi bulunan oto galerici esnafı, söz konusu harçtan muaf tutuldu. Resmî Gazete’de yayımlanması beklenen karar, kamuoyuyla önceden paylaşıldı ve piyasada rahatlama sağladı.

“Baskımız sonuç verdi”

İzmir Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Dursun, kararın alınma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, uzun süredir yoğun bir mesai yürütüldüğünü belirtti. Dursun, uygulanması planlanan harcın hem vatandaş hem de esnaf için ciddi bir mali yük oluşturacağına dikkat çekti.

Gerçekleştirilen temaslar kapsamında farklı illerdeki meslek odalarıyla koordinasyon kurulduğu, Ankara’da milletvekilleriyle görüşmeler yapıldığı ve Ticaret Bakanlığı’na kapsamlı bir dosya sunulduğu aktarıldı. Sektöre olumsuz yansımaları net verilerle ortaya koyan bu girişimlerin ardından sürecin hızlandığı ifade edildi.

Piyasa dengesi gözetildi

Dursun, tescilli araçların satış bedeli üzerinden alınacak ek harcın ticaret hacmini daraltma ve piyasa dengesini bozma riski taşıdığına işaret etti. Daha önce noter harçlarının sektörde yarattığı sorunların tekrar yaşanmaması için güçlü bir lobi çalışması yürütüldüğünü vurguladı. Esnaf odalarının ortak tutumunun karar sürecinde etkili olduğu kaydedildi.

“Üyemiz kazanacak”

Yetki belgesinin önemine özellikle dikkat çeken Dursun, oda üyelerinin bu belgeyle daha fazla kazanım elde etmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Daha önce yetki belgesi bulunan esnaf için sigorta avantajları sağlandığını hatırlatan Dursun, vize ve fenni muayene muafiyetleri konusunda da taleplerin devam ettiğini dile getirdi.

Kayıt dışılıkla mücadele sürecek

Açıklamada, yetkisiz ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yetki belgesi bulunan esnafın farklı platformlarda indirimli ve ayrıcalıklı şekilde değerlendirilmesi gerektiği görüşü de paylaşıldı. Bu yöndeki temas ve girişimlerin devam ettiği bildirildi.