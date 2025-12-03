TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta 4 puanla son basamakta bulunan Altınordu, kötü gidişatı durdurmak için cumartesi günü sahaya çıkıyor.

Son 5 karşılaşmasını puansız kapatan kırmızı-lacivertliler, sezonun en zorlu deplasmanlarından birine gidecek.

Zirve yarışındaki Ankaraspor evinde kaybetmiyor

Zirvenin yalnızca 2 puan gerisinde yer alan ve 30 puanla 3’üncü basamakta bulunan Sincan Belediyesi Ankaraspor, güçlü iç saha performansıyla dikkat çekiyor.

Başkent temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Altınordu’nun hedefi: Ankaraspor’a ilk iç saha yenilgisini yaşatmak

İzmir temsilcisi, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından moral ararken, Ankaraspor’a sezonun ilk iç saha yenilgisini tattırmayı amaçlıyor. Teknik ekip, savunmada daha dirençli bir oyun ve hızlı hücum geçişleri üzerinde duruyor.

Altınordu’da Burak Gültekin cezalı

Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Burak Gültekin mücadelede forma giyemeyecek. Bu eksikliğin özellikle merkezdeki direnç ve bağlantı oyununu etkilemesi bekleniyor.

Tahsin Çakmak eski takımına karşı

Altınordu’da geçen sezon devre arasında Kuşadasıspor’a kiralanan, bu sezon başında ise sözleşmesi feshedildikten sonra Ankaraspor’a imza atan Tahsin Çakmak, cumartesi günü eski takımına karşı sahada olacak. Tecrübeli futbolcunun göstereceği performans merak konusu.