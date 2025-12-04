Son Mühür - Kasım ayı TÜFE oranının yüzde 0,87, 11 aylık enflasyonun ise yüzde 29,74 olarak açıklanması, yıl sonu enflasyonunun hükümetin sıkça işaret ettiği yaklaşık yüzde 31 seviyesinde gerçekleşeceğini bir kez daha ortaya koydu. Bu gelişme, Ocak ayında yapılacak maaş zamlarının çerçevesini şimdiden netleştirdi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki köşe yazısında hem emekliler hem de memurlar için oluşan zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun’un değerlendirmesine göre 11 aylık veriler ışığında: SSK–Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,3 civarında şekilleniyor. Aralık verisi eklense de bu oranda kayda değer bir değişiklik beklenmiyor. Memurlar ve memur emeklilerinde ise enflasyon farkı yüzde 18,7 düzeyinde hesaplanıyor. Memurlara uygulanan farklı hesaplama yöntemi nedeniyle bu oran, SSK–Bağkur emeklilerinin zam oranının üzerinde kaldı ve iki kesim arasında 6,4 puanlık bir fark oluştu.

20.030 TL’ye yükselmesi bekleniyor

Erdursun, önceki yıllardaki örneklere dikkat çekerek bu farkın refah payı aracılığıyla giderilmesinin “yüksek olasılık” taşıdığını ifade etti. Böyle bir adım atılması durumunda: