Son Mühür- Parti içindeki iktidar kavgasında 39.Olağan kurultaydan çıkan sonuçla elini çok rahatlatan Özgür Özel, kurultay sonrası ilk mitingini İstanbul Güngören'de gerçekleştirdi.

Coşkulu bir kalabalığa seslenen Özgür Özel'i dinlemeye koşanlar arasında elinde taşıdığı dövizde, ''Pijamamı çıkardım geldim'' yazan bir vatandaş dikkati çekti.

Pijama hareketi mi başlıyor?

''Pijama'' metaforunun altında yatan gerekçe Özgür Özel'in iktidar yürüyüşü adını verdiği 39.Olağan kurultayında yaptığı ve büyük ses getiren konuşmasıydı.

Elinde kumanda, üstünde pijama...



Sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kıran konuşmasında Özel,

"Elinde kumandası, üstünde pijaması ile oturanlara sesleniyorum:

Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür.

Gün dayanışma, direnme günüdür.

Bu suskunluğu kim öğretti size?

Gün dayanışma, direnme, bu kara düzene itiraz etme günüdür!

Ya o pijama ile evinde oturup sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da bizimle meydanlara çıkıp bu darbeyi püskürteceksin!

Evde elinde kumandasıyla oturan, pijamalıya sesleniyorum.

Ya meydanlara çıkacaksın, bu darbeyle yüzleşeceksin, nereye davet ediliyorsan oraya güç vereceksin.

Sandığı, cumhuriyeti kurtaracaksın. Ya da sonra hiç hayıflanmayacaksın.

Meydanlar bizimdir. Sokaklar bizimdir. Mücadele bizimdir. Türkiye hepimizindir.

Kurtuluş yok tek başına; ya hep birlikte ya hiçbirimiz." mesajı vermişti.