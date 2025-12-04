Erdal Timurtaş, adliyenin Emanet Bürosu'nda görevliydi ve değerli eşyaların korunmasından sorumluydu. Kaçışından önce yakın çevresine gönderdiği WhatsApp mesajı, suçun ana delili oldu. Polis, Timurtaş'ın 19 Kasım'da Türkiye'yi terk ettiğini belirledi. Savcılık, çalınan malların izini sürüyor.

Erdal Timurtaş Kimdir

Erdal Timurtaş, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda zimmet memuru olarak çalışıyordu. Görevi, adliyeye teslim edilen ziynet eşyaları, paralar ve değerli metalleri kayıt altına almak ve emanet kasalarında korumaktı. Kasalar üzerinde doğrudan yetkisi bulunan Timurtaş, yakın çevresinde sakin ve güvenilir bir çalışan olarak tanınıyordu. Evli ve iki çocuk babası olan Timurtaş'ın eşi öğretmenlik yapıyordu. Yaşına ve memleketine dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Timurtaş, uzun süredir işe gelmemesi nedeniyle dikkat çekti. Bu durum savcılığa bildirilince emanet kasaları kontrol edildi. Kasaların boşaltıldığı anlaşıldı ve olay hemen soruşturmaya dönüştü. Timurtaş'ın kaçış öncesi düzenlediği işlemler, olayın planlı olduğunu gösteriyor.

Adliyeden Altın Çalma Olayının Detayları

Olay, 1 Aralık'ta İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşandı. Emanet kasaları açıldığında yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Bu eşyalar, daha önce sahte vatandaşlık operasyonlarında el konulan ziynetlerden oluşuyordu. Zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın firardan hemen önce yakın çevresine gönderdiği WhatsApp mesajı şöyleydi: "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin." Bu mesaj, suçun itirafı olarak kabul edildi ve soruşturmanın dönüm noktası oldu.

Timurtaş, 19 Kasım sabahı saat 08:22'de eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı. Güzergâh kayıtları incelendiğinde İngiltere'ye kaçtığı anlaşıldı. Polis, Timurtaş'ın çalınan malları satmak için bağlantıları araştırıyor. Olayın diğer şüphelisi Kemal D., adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık, emanet bürosundaki diğer personelin ifadelerini alıyor.

Soruşturma Süreci ve Güncel Durum

Soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Emanet kasalarının boşaltıldığına dair deliller toplandı ve Timurtaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İngiltere'ye kaçan Timurtaş'ın iadesi için uluslararası işlemler başlatıldı. Çalınan altın ve gümüşün piyasa değeri milyonlarca lirayı buluyor ve malların izi sürülüyor.

Polis, Timurtaş'ın kaçış rotasını detaylı inceliyor. Ailesinin İngiltere'deki bağlantıları araştırılıyor. Diğer şüpheli Kemal D.'nin sorgusu devam ediyor ve olaya karışan başka kişiler olup olmadığına bakılıyor. Adliye personeli arasında benzer usulsüzlükler için önlem alınıyor.

Olay, adli emanet sistemindeki güvenlik açıklarını gündeme getirdi. Savcılık, kasaların düzenli kontrol mekanizmalarını güçlendirecek. Timurtaş'ın mesajı, soruşturmada kritik rol oynuyor ve dijital deliller toplanıyor. İngiltere makamlarıyla iletişim kuruldu. Soruşturma kapsamında adliyedeki kamera kayıtları inceleniyor.

Bu gelişme, kamu kurumlarındaki emanet prosedürlerini yeniden gözden geçirme çağrısı yapıyor. Polis, Timurtaş'ın Avrupa'daki olası saklanma yerlerini tarıyor. Çalınan malların geri kazanılması için uluslararası işbirliği şart. Olayın yankıları, benzer vakaların önlenmesi için tartışmaları artırdı. Savcılık, dosyanın tamamlanması için titiz çalışıyor.