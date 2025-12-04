Son Mühür - Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında ve Türkiye’de yükselişe geçen arama trendlerini “2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025)” listesiyle duyurdu. 2025’te Türkiye’de ilgi odağı olan, merak edilen ve gündemi belirleyen konular; teknolojiden spora, popüler kültürden mutfak tercihine uzanan geniş bir alana yayıldı. Listenin en dikkat çekici sonucu ise, teknolojinin hayatımızdaki etkisini açıkça gösteren “Gemini” aramasının zirvede yer alması oldu. Türkiye’nin 2025 Arama Trendleri; “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” gibi başlıklarda derlenerek yıl boyunca hem ülke gündemini hem de günlük yaşamın önemli detaylarını yansıttı.
2025 arama trendleri belli oldu
2025 yılında Türkiye’de yapılan aramalarda teknoloji ve ülke gündemi ön plana çıktı. “Aramalar” kategorisinin zirvesine Google’ın yapay zeka modeli “Gemini” yerleşti. Genel sıralamada Gemini’yi, toplumsal hafızada önemli bir yere sahip “İstanbul Depremi” ve yılın en çok konuşulan dizisi “Eşref Rüya” takip etti. Ayrıca küresel fenomen “Squid Game” ve spor müsabakaları da dikkat çeken aramalar arasında yer aldı. Genel aramalarda ve “Kaybettiklerimiz” listesinde üst sıralarda bulunan usta sanatçı “Ferdi Tayfur”un yanı sıra, “Volkan Konak” ve “Nihal Candan” gibi isimler de bu yıl hüzünle anılan ve en çok aranan kayıplarımız arasında yer aldı.
Spor aramaları her kategoride var
Spor dünyası, sadece maç sonuçlarıyla değil, isimler ve takvim sorgularıyla da 2025’in trend konularından biri oldu. Genel aramalarda “Türkiye İspanya”, “Fenerbahçe Benfica” ve “Avrupa Ligi” maçları üst sıralarda yer alırken, sporun etkisi diğer listelere de yansıdı. “İsimler” kategorisinde, geçtiğimiz yılın zirvesinde bulunan Galatasaray oyuncusu “Osimhen” yerini korurken, sezonun yeni transferleri “Leroy Sané” ve “Ederson” gibi isimler de üst sıralarda dikkat çekti. Fenerbahçe’nin yeni başkanı “Saadettin Saran” ve NBA ile Türkiye A Millî Erkek Basketbol Takımı oyuncusu “Alperen Şengün”ün listelerde yer alması da spora olan ilgiyi gösterdi. Ayrıca kullanıcıların maç ve kura takvimleriyle ilgili aramaları, “Ne zaman?” kategorisinde öne çıktı; “Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman”, “Voleybol Final Maçı Ne Zaman” ve “Basketbol Final Maçı Ne Zaman” sorguları bu kategorinin en popüler aramaları oldu.
Eşref Rüya zirvede yer aldı
Popüler kültürün öne çıkan aramalarında, yerli yapımlar ile küresel fenomenler arasındaki rekabet dikkat çekti. “Diziler” kategorisinde, yerli yapım “Eşref Rüya” ilk sıraya yerleşerek yerli dizilerin gücünü gösterirken, onu dünya genelinde merakla takip edilen yabancı diziler “Squid Game” ve “Gassal” izledi. Sinema kategorisinde ise oyun dünyasından beyaz perdeye uyarlanan “Minecraft” zirvede yer aldı; yerli komedi ve dram örnekleri “Kadıköy Boğası” ve “Uykucu” ise ilk üçte kendine yer buldu.
Yemek tarifleri öne çıktı
2025 yılında mutfak trendleri, sosyal medya etkisi ve yeni keşiflerle şekillendi. “Tarifler” kategorisinde en çok aranan yemek “Spoonful Tarifi” olurken, kalabalık sofralar için “100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi” ve klasik lezzetlerden “Lokanta Usulü Beyti Tarifi” de üst sıralarda yer aldı. Bu yıl ilk kez listelere eklenen “Nasıl Yenir?” kategorisi, kullanıcıların egzotik ve yeni tatlara olan ilgisini yansıttı; “Kiwano”, “Demirhindi” ve “Kinoa” gibi ürünlerin tüketim yöntemleri en çok araştırılan konular arasında öne çıktı.
Stil aramaları
Kullanıcıların günlük yaşam tarzı ve seyahat tercihleri, 2025’in trendlerini şekillendirdi. “Ne Giyilir?” kategorisinde renk ve kombinasyon önerileri ön plana çıkarken, “Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir”, “Mayonun Üstüne Ne Giyilir” ve “Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir” sorguları listenin başında yer aldı. Şehirlerin yerel özelliklerinin mercek altına alındığı “Nesi Meşhur?” kategorisinde ise kullanıcılar, “Bolu”, “Ağrı” ve “Merzifon” gibi şehirlerin öne çıkan değerlerini araştırdı.
2025 yılında Türkiye’de öne çıkan Google arama trendleri şu şekilde belirlendi:
Aramalar
Gemini
İstanbul Depremi
Eşref Rüya
Türkiye İspanya
Squid Game
Ferdi Tayfur
Fenerbahçe Benfica
Avrupa Ligi
Türkiye Macaristan
Fenerbahçe Feyenoord
İsimler
Osimhen
Fatih Ürek
Sadettin Saran
Leroy Sane
Talisca
Ederson
Alperen Şengün
Sevil Akdağ
Lemina
Diego Carlos
Tarifler
Spoonful Tarifi
100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
Lokanta Usulü Beyti Tarifi
Mevlana Çorbası Tarifi
Soğan Dolması Tarifi
Dubai Çikolatası Tarifi
Squid Game Şekeri Tarifi
Tulumba Tatlısı Tarifi
Ev Baklava Tarifi
Dalgona Şekeri Tarifi
Kaybettiklerimiz
Ferdi Tayfur
Volkan Konak
Nihal Candan
Sırrı Süreyya Önder
Şinasi Yurtsever
Güllü
Ferdi Zeyrek
Edip Akbayram
Ece Gürel
Diogo Jota
Diziler
Eşref Rüya
Squid Game
Gassal
Uzak Şehir
Kral Kaybederse
Bahar
Wednesday
Leyla
Prens
Deha
Filmler
Minecraft
Kadıköy Boğası
Uykucu
F1
Aydede
Karantina
Sihirli Annem
Şampiyonlar
Anka Kuşu'nun Dönüşü
Dengeler
Ne Zaman?
Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
Gassal 2. Sezon Ne Zaman
Voleybol Final Maçı Ne Zaman
Basketbol Final Maçı Ne Zaman
Toki Başvuruları Ne Zaman
Aşure Günü Ne Zaman
Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
Eşref Rüya Ne Zaman
Ne Giyilir?
Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
Mayonun Üstüne Ne Giyilir
Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
Saray Düğününde Ne Giyilir
Sonbaharda Ne Giyilir
Kır Düğününde Ne Giyilir
Pilatese Giderken Ne Giyilir
Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
Rüzgarlı Havada Ne Giyilir
Nesi Meşhur?
Bolu'nun Nesi Meşhur
Ağrı'nın Nesi Meşhur
Merzifon'un Nesi Meşhur
Mardin'in Nesi Meşhur
Gaziantep'in Nesi Meşhur
Antalya'nın Nesi Meşhur
Bilecik'in Nesi Meşhur
Çanakkale'nin Nesi Meşhur
Edirne'nin Nesi Meşhur
İstanbul'un Nesi Meşhur
Nasıl Yenir?
Kiwano Nasıl Yenir
Demirhindi Nasıl Yenir
Kinoa Nasıl Yenir
Mango Meyvesi Nasıl Yenir
Yaban Mersini Nasıl Yenir
Adem Elması Nasıl Yenir
Tatlı Patates Nasıl Yenir
Arı Poleni Nasıl Yenir
Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
Longan Meyvesi Nasıl Yenir
Nasıl belirleniyor?
Google 2025 Yılının Arama Trendleri, Türkiye’nin 2025 yılında hangi konulara ilgi gösterdiğini ve yıl boyunca neleri merak ettiğini gözler önüne seriyor. Google Arama verilerine dayanan bu listeler, belirli bir dönem boyunca yapılan aramalardaki yoğunluğu hesaplayarak hem dünya genelindeki hem de Türkiye’deki arama eğilimlerini kısmi olarak analiz ediyor. En çok arananlar listesi yıldan yıla genellikle benzerlik gösterirken, trend listeleri insanların geçen yıl neleri merak ettiğini anlamada daha etkili bir araç olarak öne çıkıyor. Liste hazırlanırken, belirli terimler için yapılan aramalardaki yüzde artış dikkate alınıyor; böylece son bir yılın trendleri daha doğru şekilde ortaya konuyor. Sonuç olarak, her yıl yayımlanan arama trendleri, hem küresel hem de ülkesel düzeyde 2025’in popüler gündemlerini özetliyor.