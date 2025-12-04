Son Mühür - Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında ve Türkiye’de yükselişe geçen arama trendlerini “2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025)” listesiyle duyurdu. 2025’te Türkiye’de ilgi odağı olan, merak edilen ve gündemi belirleyen konular; teknolojiden spora, popüler kültürden mutfak tercihine uzanan geniş bir alana yayıldı. Listenin en dikkat çekici sonucu ise, teknolojinin hayatımızdaki etkisini açıkça gösteren “Gemini” aramasının zirvede yer alması oldu. Türkiye’nin 2025 Arama Trendleri; “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” gibi başlıklarda derlenerek yıl boyunca hem ülke gündemini hem de günlük yaşamın önemli detaylarını yansıttı.

2025 yılında Türkiye’de yapılan aramalarda teknoloji ve ülke gündemi ön plana çıktı. “Aramalar” kategorisinin zirvesine Google’ın yapay zeka modeli “Gemini” yerleşti. Genel sıralamada Gemini’yi, toplumsal hafızada önemli bir yere sahip “İstanbul Depremi” ve yılın en çok konuşulan dizisi “Eşref Rüya” takip etti. Ayrıca küresel fenomen “Squid Game” ve spor müsabakaları da dikkat çeken aramalar arasında yer aldı. Genel aramalarda ve “Kaybettiklerimiz” listesinde üst sıralarda bulunan usta sanatçı “Ferdi Tayfur”un yanı sıra, “Volkan Konak” ve “Nihal Candan” gibi isimler de bu yıl hüzünle anılan ve en çok aranan kayıplarımız arasında yer aldı.

Spor aramaları her kategoride var