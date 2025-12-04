Son Mühür - Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında ve Türkiye’de yükselişe geçen arama trendlerini “2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025)” listesiyle duyurdu. 2025’te Türkiye’de ilgi odağı olan, merak edilen ve gündemi belirleyen konular; teknolojiden spora, popüler kültürden mutfak tercihine uzanan geniş bir alana yayıldı. Listenin en dikkat çekici sonucu ise, teknolojinin hayatımızdaki etkisini açıkça gösteren “Gemini” aramasının zirvede yer alması oldu. Türkiye’nin 2025 Arama Trendleri; “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” gibi başlıklarda derlenerek yıl boyunca hem ülke gündemini hem de günlük yaşamın önemli detaylarını yansıttı.

2025 arama trendleri belli oldu

2025 yılında Türkiye’de yapılan aramalarda teknoloji ve ülke gündemi ön plana çıktı. “Aramalar” kategorisinin zirvesine Google’ın yapay zeka modeli “Gemini” yerleşti. Genel sıralamada Gemini’yi, toplumsal hafızada önemli bir yere sahip “İstanbul Depremi” ve yılın en çok konuşulan dizisi “Eşref Rüya” takip etti. Ayrıca küresel fenomen “Squid Game” ve spor müsabakaları da dikkat çeken aramalar arasında yer aldı. Genel aramalarda ve “Kaybettiklerimiz” listesinde üst sıralarda bulunan usta sanatçı “Ferdi Tayfur”un yanı sıra, “Volkan Konak” ve “Nihal Candan” gibi isimler de bu yıl hüzünle anılan ve en çok aranan kayıplarımız arasında yer aldı.

Spor aramaları her kategoride var

Spor dünyası, sadece maç sonuçlarıyla değil, isimler ve takvim sorgularıyla da 2025’in trend konularından biri oldu. Genel aramalarda “Türkiye İspanya”, “Fenerbahçe Benfica” ve “Avrupa Ligi” maçları üst sıralarda yer alırken, sporun etkisi diğer listelere de yansıdı. “İsimler” kategorisinde, geçtiğimiz yılın zirvesinde bulunan Galatasaray oyuncusu “Osimhen” yerini korurken, sezonun yeni transferleri “Leroy Sané” ve “Ederson” gibi isimler de üst sıralarda dikkat çekti. Fenerbahçe’nin yeni başkanı “Saadettin Saran” ve NBA ile Türkiye A Millî Erkek Basketbol Takımı oyuncusu “Alperen Şengün”ün listelerde yer alması da spora olan ilgiyi gösterdi. Ayrıca kullanıcıların maç ve kura takvimleriyle ilgili aramaları, “Ne zaman?” kategorisinde öne çıktı; “Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman”, “Voleybol Final Maçı Ne Zaman” ve “Basketbol Final Maçı Ne Zaman” sorguları bu kategorinin en popüler aramaları oldu.

Eşref Rüya zirvede yer aldı

Popüler kültürün öne çıkan aramalarında, yerli yapımlar ile küresel fenomenler arasındaki rekabet dikkat çekti. “Diziler” kategorisinde, yerli yapım “Eşref Rüya” ilk sıraya yerleşerek yerli dizilerin gücünü gösterirken, onu dünya genelinde merakla takip edilen yabancı diziler “Squid Game” ve “Gassal” izledi. Sinema kategorisinde ise oyun dünyasından beyaz perdeye uyarlanan “Minecraft” zirvede yer aldı; yerli komedi ve dram örnekleri “Kadıköy Boğası” ve “Uykucu” ise ilk üçte kendine yer buldu.

Yemek tarifleri öne çıktı

2025 yılında mutfak trendleri, sosyal medya etkisi ve yeni keşiflerle şekillendi. “Tarifler” kategorisinde en çok aranan yemek “Spoonful Tarifi” olurken, kalabalık sofralar için “100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi” ve klasik lezzetlerden “Lokanta Usulü Beyti Tarifi” de üst sıralarda yer aldı. Bu yıl ilk kez listelere eklenen “Nasıl Yenir?” kategorisi, kullanıcıların egzotik ve yeni tatlara olan ilgisini yansıttı; “Kiwano”, “Demirhindi” ve “Kinoa” gibi ürünlerin tüketim yöntemleri en çok araştırılan konular arasında öne çıktı.

Stil aramaları

Kullanıcıların günlük yaşam tarzı ve seyahat tercihleri, 2025’in trendlerini şekillendirdi. “Ne Giyilir?” kategorisinde renk ve kombinasyon önerileri ön plana çıkarken, “Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir”, “Mayonun Üstüne Ne Giyilir” ve “Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir” sorguları listenin başında yer aldı. Şehirlerin yerel özelliklerinin mercek altına alındığı “Nesi Meşhur?” kategorisinde ise kullanıcılar, “Bolu”, “Ağrı” ve “Merzifon” gibi şehirlerin öne çıkan değerlerini araştırdı.

2025 yılında Türkiye’de öne çıkan Google arama trendleri şu şekilde belirlendi:

Aramalar

Gemini

İstanbul Depremi

Eşref Rüya

Türkiye İspanya

Squid Game

Ferdi Tayfur

Fenerbahçe Benfica

Avrupa Ligi

Türkiye Macaristan

Fenerbahçe Feyenoord

İsimler

Osimhen

Fatih Ürek

Sadettin Saran

Leroy Sane

Talisca

Ederson

Alperen Şengün

Sevil Akdağ

Lemina

Diego Carlos

Tarifler

Spoonful Tarifi

100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

Lokanta Usulü Beyti Tarifi

Mevlana Çorbası Tarifi

Soğan Dolması Tarifi

Dubai Çikolatası Tarifi

Squid Game Şekeri Tarifi

Tulumba Tatlısı Tarifi

Ev Baklava Tarifi

Dalgona Şekeri Tarifi

Kaybettiklerimiz

Ferdi Tayfur

Volkan Konak

Nihal Candan

Sırrı Süreyya Önder

Şinasi Yurtsever

Güllü

Ferdi Zeyrek

Edip Akbayram

Ece Gürel

Diogo Jota

Diziler

Eşref Rüya

Squid Game

Gassal

Uzak Şehir

Kral Kaybederse

Bahar

Wednesday

Leyla

Prens

Deha

Filmler

Minecraft

Kadıköy Boğası

Uykucu

F1

Aydede

Karantina

Sihirli Annem

Şampiyonlar

Anka Kuşu'nun Dönüşü

Dengeler

Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman

Gassal 2. Sezon Ne Zaman

Voleybol Final Maçı Ne Zaman

Basketbol Final Maçı Ne Zaman

Toki Başvuruları Ne Zaman

Aşure Günü Ne Zaman

Fenerbahçe Seçim Ne Zaman

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek

Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman

Eşref Rüya Ne Zaman

Ne Giyilir?

Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir

Mayonun Üstüne Ne Giyilir

Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir

Saray Düğününde Ne Giyilir

Sonbaharda Ne Giyilir

Kır Düğününde Ne Giyilir

Pilatese Giderken Ne Giyilir

Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir

Tiyatroya Giderken Ne Giyilir

Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

Nesi Meşhur?

Bolu'nun Nesi Meşhur

Ağrı'nın Nesi Meşhur

Merzifon'un Nesi Meşhur

Mardin'in Nesi Meşhur

Gaziantep'in Nesi Meşhur

Antalya'nın Nesi Meşhur

Bilecik'in Nesi Meşhur

Çanakkale'nin Nesi Meşhur

Edirne'nin Nesi Meşhur

İstanbul'un Nesi Meşhur

Nasıl Yenir?

Kiwano Nasıl Yenir

Demirhindi Nasıl Yenir

Kinoa Nasıl Yenir

Mango Meyvesi Nasıl Yenir

Yaban Mersini Nasıl Yenir

Adem Elması Nasıl Yenir

Tatlı Patates Nasıl Yenir

Arı Poleni Nasıl Yenir

Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir

Longan Meyvesi Nasıl Yenir

Nasıl belirleniyor?

Google 2025 Yılının Arama Trendleri, Türkiye’nin 2025 yılında hangi konulara ilgi gösterdiğini ve yıl boyunca neleri merak ettiğini gözler önüne seriyor. Google Arama verilerine dayanan bu listeler, belirli bir dönem boyunca yapılan aramalardaki yoğunluğu hesaplayarak hem dünya genelindeki hem de Türkiye’deki arama eğilimlerini kısmi olarak analiz ediyor. En çok arananlar listesi yıldan yıla genellikle benzerlik gösterirken, trend listeleri insanların geçen yıl neleri merak ettiğini anlamada daha etkili bir araç olarak öne çıkıyor. Liste hazırlanırken, belirli terimler için yapılan aramalardaki yüzde artış dikkate alınıyor; böylece son bir yılın trendleri daha doğru şekilde ortaya konuyor. Sonuç olarak, her yıl yayımlanan arama trendleri, hem küresel hem de ülkesel düzeyde 2025’in popüler gündemlerini özetliyor.

Kaynak: Haber Merkezi