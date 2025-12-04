Thunderbirds'e ait bir F-16 tipi savaş uçağının, California eyaletinin güneyinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Olay, ABD'nin havacılık camiasında geniş yankı uyandırırken, pilotun kazadan hemen önce fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılarak hayatta kalması sevindirici karşılandı.

Akrobasi timi uçağı trona bölgesinde irtifa kaybetti

Kaza, Nellis Hava Kuvvetleri Üssü tarafından yapılan resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, 'F-16C Fighting Falcon' savaş uçağının, San Bernardino County sınırları içindeki Trona Havalimanı civarında düştüğü kaydedildi. Uçağın bağlı olduğu 'Thunderbirds' akrobasi timi, yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16'larla dünya çapında gösteriler düzenlemesiyle tanınıyor. Kazaya karışan jetin, eğitim görevi için bölgede bulunduğu ifade edildi.

Pilot fırlatmayı başardı, hastanede tedavi altında

Yerel yetkililer, kazanın hemen ardından hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, deneyimli pilotun uçağın kontrolünü kaybetmeden hemen önce kendini fırlatma koltuğuyla uçaktan başarılı bir şekilde ayırmayı başardığı belirtildi. Paraşütle yere inen pilot, olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından derhal bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, pilotun sağlık durumuyla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Olay yeri Los Angeles'ın 300 kilometre kuzeyinde

Düşen F-16 savaş uçağının, Los Angeles metropolünün yaklaşık 300 kilometre kuzeyinde yer alan ve çoğunlukla çöl arazisinden oluşan Trona bölgesinde bir eğitim uçuşu icra ettiği kaydedildi. Kaza nedeninin tam olarak belirlenmesi amacıyla, Nellis Hava Kuvvetleri Üssü yetkilileri tarafından olayla ilgili kapsamlı bir inceleme ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma, teknik arıza ya da pilotaj hatası ihtimalleri üzerinde yoğunlaşacak.