Son Mühür- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü arasında bir süredir sosyal medya platformları üzerinden devam eden karşılıklı atışmalar yeni bir boyut kazandı. Düzce Belediye Başkanı Özlü’nün, Bolu’nun sembolleri olan Abant Gölü ve Yedigöller Millî Parkı’na Düzce üzerinden yol yapılacağını duyurmasının ardından, Bolu cephesinden çok sert bir cevap geldi. Başkan Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin aralık ayı ilk oturumunda yaptığı konuşmada Özlü’yü hedef aldı.

"Niye Bolu'ya bulaşıyor?"

Başkan Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün daha önce gündeme getirdiği “Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun” önerisine atıfta bulunarak, bu tartışmaların asıl çıkış noktasını sorguladı. Özcan, "Düzce’deki su hatları değişimi gibi konularda 'Niye değişmedi?' sorusu kendisine yöneltilmesin diye sürekli Bolu’ya sataşıyor. Bolu Dağı’nın üçte biri Düzce idari sınırlarında kalıyor diye bu tür çıkışlar yapmak anlamsız. Örneğin, Ağrı Dağı'nın büyük bir kısmı Iğdır'da yer almasına rağmen, Iğdırlılar kalkıp 'Iğdır Dağı diyelim' demiyor," ifadeleriyle tartışmaların gereksizliğini ve asıl amacını ortaya koyduğunu savundu.

“O giderken biz o yoldan dönüyorduk”

Konuşmasının devamında Düzce Belediye Başkanı Özlü’nün siyasi tecrübesine gönderme yapan Tanju Özcan, kendisini siyaset arenasında daha tecrübeli olarak tanımladı. Özcan, kullandığı metaforla dikkat çekti: "Düzce Belediye Başkanı şunu çok iyi anlamalı; ben kaşar bir siyasetçiyim. Hem de çift kaşar. O, çok iyi bir bürokrat olabilir, yüksek bir eğitim geçmişine de sahip olabilir. Ancak siyasetçilik bambaşka bir alandır. Biz, onun siyaset yoluna girdiği zamanlarda o yoldan dönüyorduk."

Özlü'nün amacı takipçi kasmak mı?

Tanju Özcan, Faruk Özlü’nün bu gerginliği bilinçli olarak tırmandırdığını ve bunun arkasında farklı amaçlar olduğunu öne sürdü. Özcan, Düzce Belediye Başkanı'nın kendi üzerlerinden sosyal medyada 'takipçi kasmaya' çalıştığını iddia etti. Daha önce bu tür sataşmalara cevap vermeyeceğini duyurduğunu belirten Özcan, "Arkadaşlarım beni uyardı, artık bu tartışmalara bizzat cevap vermiyorum. Ancak, kendisine cevap veren meslektaşlarımı ve vatandaşları da bu konuda haklı buluyor ve kutluyorum," sözleriyle açıklamalarını noktaladı.