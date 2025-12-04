İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı kaçak ve sahte alkol operasyonlarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya, güvenlik birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda 12 ayrı yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini belirterek, operasyonların sahte içkiye yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Tonlarca kaçak içki ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında polis ekiplerinin düzenlediği baskınlarda:

119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki,

2 bin 792 litre kaçak ve sahte içki,

48 bin 425 litre etil alkol,

874 adet alkol aroması ele geçirildi.

Ekipler, yakalanan 169 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerin sahte içki üretimi ve satışına ilişkin bağlantılarının da araştırıldığı kaydedildi.

Bir ayda 29 kaçak imalathane kapatıldı

Bakan Ali Yerlikaya, son bir ayda yürütülen operasyonlara ilişkin istatistikleri de paylaştı. Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda:

151 bin 800 şişe kaçak ve sahte içki,

91 bin 100 litre etil alkol,

10 bin 448 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini,

29 yasa dışı imalathanenin kapatıldığını,

528 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Ölümler artınca hızlandırılmış operasyon

Son dönemde birçok ilde artan metil alkol zehirlenmeleri ve buna bağlı can kayıpları, güvenlik güçlerinin operasyonlarını sıklaştırmasına neden oldu.

Yetkililer, vatandaşları bandrolsüz ve merdiven altı üretilen içkileri tüketmemeleri konusunda bir kez daha uyardı.

Başta Kütahya olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen operasyonların, yıl boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi.