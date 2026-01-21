TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Altay, FIFA dosyaları nedeniyle zor günler geçirirken, uluslararası takvimdeki Noel tatili sayesinde geçici de olsa rahat bir nefes aldı.

FIFA’nın 20 Aralık–5 Ocak tarihleri arasında tatile girmesi, İzmir temsilcisinin oyunculara yapması gereken ödemeleri 16 gün ötelemesine imkan tanıdı.

Stachowiak dosyasında kritik tarih aşıldı

Bu süreçte Altay, eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak için belirlenen 8 Ocak son ödeme tarihini geçirmiş oldu.

FIFA’nın tatil takvimi nedeniyle yaptırımların askıya alınması, siyah-beyazlı kulübün bu dosyada şimdilik cezadan kurtulmasını sağladı.

Anlaşma olmazsa -6 puan silme cezası gündemde

Ancak tehlike tamamen ortadan kalkmış değil. Altay yönetiminin cuma gününe kadar Stachowiak ile anlaşma sağlayamaması durumunda, FIFA tarafından -6 puan silme cezası uygulanabileceği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Üç yabancı futbolcu dosyası daha masada

Altay’ı bekleyen bir diğer risk ise diğer yabancı futbolcularla ilgili dosyalar. Daha önce son ödeme tarihi 15 Ocak olarak açıklanan

Leandro Kappel,

Serge Aka,

William De Amorim ile ay sonuna kadar uzlaşma sağlanamaması halinde, Altay’ın -12 puan silme ve küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Yönetim kaynak arayışlarını sürdürüyor

Siyah-beyazlı yönetimin, FIFA yaptırımlarını önlemek amacıyla yoğun bir şekilde maddi kaynak arayışını sürdürdüğü, önümüzdeki günlerin kulübün ligdeki geleceği açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.