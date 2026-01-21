Son Mühür/ Osman Günden - AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Karşıyaka Stadı tahsisi, İller Bankası kredileri, İZULAŞ’ın yeni otobüs alımları, Büyükşehir Belediyesi üst yönetici atamaları ve dış finansman süreçlerinin AK Parti girişimleriyle sonuçlandığını belirten İnan, “Bunların hiçbiri iddia değildir. Tamamı somut ve belgelidir” ifadelerini kullandı.

“Belediyeyi mali olarak rahatlatan adımlar atıldı”

Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde belediyeye ait borçların vadelerinin uzatıldığını hatırlatan İnan, “Belediyeyi mali olarak rahatlatan yine merkezi idare oldu” dedi. İnan, Bergama Millet Bahçesi’nin yaklaşık 1 milyar liralık mülkiyetinin Bergama Belediyesi’ne devredildiğini belirterek, “Vaat değil, tapulu kamu değeri bırakıldı” ifadesini kullandı.

Su ve altyapı başlıkları gündeme alındı

DSİ nezdindeki tüm dosyaların çözüme kavuşturulduğunu kaydeden İnan, Çeşme’ye Karareis Barajı üzerinden suyun getirildiğini dile getirdi. Buna rağmen suyun 20 gün boyunca İzmirliye verilmediğini savunan İnan, “Çözüm üretmek yerine korku yaymayı tercih ettiler” değerlendirmesinde bulundu.

Çöp ve çevre dosyalarında eleştiri

Çöp krizinin belediyenin ihmalleri nedeniyle büyüdüğünü ileri süren İnan, “Yeni alan dediniz başvuru yok, başlıyoruz dediniz sahada adım yok. Yamanlar’da çözüm vaadi oyalamaya dönüştü. Harmandalı süreci şeffaf yönetilmedi, gerçekler gizlendi. İzmir çöple boğulmasın diye merkezi idare devreye girmek zorunda kaldı” diye konuştu.

“Basmane Çukuru sonuçlandı, Meslek Fabrikası kamu malıdır”

Basmane Çukuru dosyasının AK Parti müdahalesiyle sonuçlandığını hatırlatan İnan, Meslek Fabrikası tartışmasına da değindi. “Meslek Fabrikası kimsenin babasının malı değildir; kamu malıdır, İzmirlinindir” diyen İnan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumu olduğunu vurguladı.

“Samimiyet testinden geçmeleri gerekir”

“İzmir’in malına sahip çıkıyoruz” söyleminin samimiyet testinden geçmesi gerektiğini ifade eden İnan, geçmişte kooperatif yolsuzluğu iddialarıyla anılan yapılarla araya mesafe konulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı’na sunuldu vurgusu

İnan, tüm dosyaların Cumhurbaşkanı’na arz edildiğini ve doğrudan destek alındığını belirterek, “Çözüm iradesi lafla değil, sonuçla ortaya konur. Bugün İzmir halkının büyük çoğunluğu başarısızlığı görüyor. Algı dönemi bitmiştir, gerçekler ortadadır” dedi.