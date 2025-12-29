Son Mühür/Merve Turan- Yalova’da sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Operasyonda 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralanmıştı. Çatışmanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Acı haberi Yerlikaya verdi

DEAŞ şüphelilerinin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda, zanlıların polise ateş açması üzerine çatışma yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve söz konusu teröristlerin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayın ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin bilgi vererek, 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Tunç, soruşturmanın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak yürütüldüğünü açıkladı.

Yaşanan olay sonrası siyasetçiler ve bakanlar art arda başsağlığı mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yayımladığı mesajda,

“Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehid olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut,

“Yalova’da IŞİD’li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Emniyet Teşkilatımıza sabır, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifa diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise,

“Yalova’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun.” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan,

“Yalova’da DEAŞ terör örgütüne mensup teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polislerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Emniyet Teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize ise acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da,

“Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada üç kahraman polisimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan,

“Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise mesajında,

“Yalova’nın Elmacık köyünde, DEAŞ’lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan 3 kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı evlatlarımıza Allah’tan şifa niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu,

“Yalova’da terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine, yakınlarına sabır, yaralı güvenlik görevlilerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yayımladığı mesajda,

“Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden yaralı polislerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ise,

“Bu gece İsmetpaşa Mahallemiz Çömlek mevkisinde, güvenlik güçlerimiz ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Yalova, kahramanlığınızı hiç bir zaman unutmayacak. Ülkemizin ve şehrimizin başı sağ olsun.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

“Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.” ifadelerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da,

“Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz, milletimizin huzurunu hedef alan tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun.” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise soruşturmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de olayın ardından yaptığı açıklamada operasyonun planlama ve istihbarat boyutuna ilişkin eleştirilerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise,

“Yalova’da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.” açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da alçak terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum…”